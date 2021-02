Com quase 20 casos de COVID-19, Câmara de Uberlândia passa por sanitização

Quatro vereadores e pelo menos 15 servidores testaram positivo (foto: Reprodução da internet) Câmara Municipal de Uberlândia, no Triangulo Mineiro, foi fechada nesta terça-feira (16/2) para sanitização extra depois que quatro vereadores da atual legislatura testaram positivo para COVID-19. Uma assessora parlamentar da casa morreu durante o fim de semana e uma das legisladoras está internada por complicações da doença. , no Triangulo Mineiro, foinesta terça-feira (16/2) paraextra depois queda atual legislatura testaram positivo para. Umaparlamentar da casadurante o fim de semana e uma das legisladoras está internada por complicações da doença.









04:00 - 16/02/2021 Brasil precisa de vacina contra COVID, mas Bolsonaro quer mais armas UTI do anexo do Hospital Municipal, voltado para casos de coronavírus. O quadro clínico dela é delicado, segundo o último boletim médico, devido a comorbidades. Ela foi diagnosticada no último dia 11. A determinação foi do presidente da casa, o vereador Sérgio do Bom Preço (PP). O prédio do Poder Legislativo foi fechado às 11h para a sanitização em ambientes internos e externos. O expediente retorna nesta quarta (17/2) ao meio dia. A comunicação da Câmara informou ainda que semanalmente, às quintas, esse mesmo trabalho acontece e que a higienização desta terça veio por "excepcionalidade".Os vereadores Fabão (Pros), Dandara (PT), Gilvan Masferrer (DC) e Drika Protetora (Patriota) tiveram COVID-19. O caso de Drika foi o mais grave e ela está internada nado anexo do, voltado para casos de coronavírus. O quadro clínico dela é delicado, segundo o último boletim médico, devido a comorbidades. Ela foi diagnosticada no último dia 11.





Os demais legisladores não tiveram complicações graves por causada doença.





Entretanto estima-se que houve mais de 15 casos de COVID-19 entre servidores e assessores da Câmara neste ano, o que resultou na internação de pelo menos três desses trabalhadores.





A situação mais grave foi da assessora Neide Tannús, lotada no gabinete da vereadora Gilvan Masferrer. Ela tinha 61 anos e morreu no domingo (14/2) por complicações da infecção por coronavírus. Neide também estava internada no anexo do Hospital Municipal de Uberlândia.





“Neide era uma pessoa companheira, humana, amiga e muito trabalhadora! Tinha o dom de ajudar ao próximo. Só Deus sabe a tristeza que estou sentindo. Que Deus conforte a nós e a todos os familiares!”, lamentou Gilvan em rede social.