Uberlândia terá número recorde de mulheres na Câmara Municipal

Dandara (PT) foi a campeão de votação em Uberlândia (foto: Reprodução/Rede social) Câmara de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, terá oito mulheres ocupando cadeiras do Legislativo local. Neste grupo há uma mulher trans e a pessoa mais votada no pleito de 2020 para o cargo. Ao todo, são 15 vereadores de primeiro mandato. As mudanças são vistas como de importante representatividade para a população e de renovação de uma Câmara desgastada no último ano por prisões de vereadores veteranos e novatos da legislatura 2017-2020.





Entre as mulheres eleitas neste domingo (15) estão Claudia Guerra (PDT), Drika Protetora (Patriota), Amanda Gondim (PDT), Thais Andrade (PV), Gilvan Masferrer (DC) e Dandara (PT), sendo que todas essas terão o primeiro mandato no Legislativo. Completam o grupo feminino as veteranas Liza Prado (MDB) e Gláucia da Saúde (PSDB).

Dandara teve a maior votação entre os todos candidatos e somou 5.237 votos. Ela deixou para trás nomes como o de Antônio Carrijo (PSDB), eleito para o oitavo mandato como vereador. Ela disse que ficou surpresa com a expressiva votação, mas está satisfeita com a eleição. Ela tem 26 anos, é professora e militante do movimento negro. "Sem dúvida essa legislatura aponta para mudanças. Dobramos o número de mulheres atual na Câmara e trazemos fortalecimento da democracia com representatividade", disse.



Explicou ainda que vai buscar maior transparência no local para o qual foi eleita. "Queremos fazer uma ouvidoria, uma corregedoria e um portal da transparência que funcionem de verdade. Tudo o que aconteceu e que levou os vereadores a serem presos têm a ver com a falta de transparência na Câmara. Vamos arrumar e depois legislar".





Ela citou uma operação do Ministério Público de Minas Gerais, em dezembro do ano passado, em que 19 de Uberlândia foram presos por desvios de verbas de gabinete por meio de serviços de impressão. Segundo investigações, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019 os vereadores teriam gasto mais de R$ 4 milhões em serviços com gráficas.





Mulher Trans

Gilvan Masferrer (DC) é a segunda mulher trans a ter mandato de vereadora no Município e também disse ter sido pega de surpresa com a eleição. Ela tem 30 anos e já foi assessora parlamentar e protagonista de um caso de violência grave em 2013, quando foi apedrejada e espancada, cuja motivação foi atribuída ao preconceito pela fato dela ser transexual. "Também recebi agressões verbais e psicológicas durante a campanha. Xingamentos era comuns. Fiz uma campanha na rua e sem dinheiro", contou Gilvan.





Ela afirmou que a experiência de já ter trabalhado na Câmara como assessora e o conhecimento da periferia vão ajudar no trabalho na Câmara. "Precisamos ocupar espaços e ter visibilidade. Eu vou fazer perguntar ao poder público sobre abandona e pela periferia", afirmou.





Demais vereadores

Dos 27 vereadores eleitos, 17 fazem parte de legendas que compuseram a coligação pela qual o prefeito Odelmo Leão (PP) foi reeleito, o que, em tese, dá maioria para a situação. Maioria dos eleitos, 15 deles, é de legisladores que no próximo ano vão assumir pela primeira vez um mandato. Dos demais 12 que já ocuparam alguma cadeira na Câmara de Uberlândia, sete só estiveram no poder após a cassação de mandatos de vereadores eleitos em 2016 e que foram pegos na operação do MPMG no fim de 2019.





Veradores Eleitos em Uberlândia:





Dandara (PT) - 5.237 votos





Carrijo (PSDB) - 4.483 votos





Sgt Ednaldo (PP) – 3318 votos





Zezinho Mendonça (PP) - 3.043 votos





Ronaldo Tannus (PL) - 2.914 votos





Neemias Miquéias (PSD) - 2.812 votos





Cláudia Guerra (PDT) - 2.699 votos





Drika Protetora (Patriota) - 2.653 votos





Leandro Neves (PSD) - 2.595 votos





Liza Prado (MDB) - 2.556 votos





Anderson Lima (PSL) - 2.455 votos





Charles Charlão (PP) - 2.442 votos





Eduardo Moraes (PSC) - 2.403 votos





Fabão da Massa (Pros) - 2.332 votos





Raphael Leles (DEM) - 2.329 votos





Ivan Nunes (PP) - 2.307 votos





Dudu Luiz Eduardo (Pros) - 2.276 votos





Sérgio do Bom Preço (PP) - 2.258 votos





Walquir (SD) - 2.110 votos





Gláucia da Saúde (PSDB) - 1.813 votos





Antônio Augusto Queijinho - 1.770 votos





Thiarles Santos (PSL) - 1.651 votos





Amanda Gondim (PDT) - 1.424 votos





Murilo (Rede) 1.382 votos





Odair José (Avante) - 1.354 votos





Gilvan Masferrer (DC) - 1.347 votos





Thais Andrade (PV) - 1.222 votos