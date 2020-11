Eleições 2020: Odelmo Leão (PP) é reeleito prefeito em Uberlândia

Odelmo Leão (PP) vai dar coletiva nesta segunda (foto: Divulgação/Coligação Uberlândia Sempre Forte) Odelmo Leão (PP) se reelegeu em primeiro turno no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele teve 70,47% dos votos válidos. Esse é o quarto mandato para o qual o político se elege à frente do Executivo local.



Com os atrasos na apuração, Odelmo Leão marcou para a manhã desta segunda (16) uma entrevista coletiva para comentar o resultado do pleito. Os resultados de Uberlândia só começaram a ser divulgados no final da noite.



Odelmo Leão tem 74 anos e é natural de Uberaba, mas é radicado e teve toda sua vida política em Uberlândia. Ele foi cinco vezes deputado federal e teve a primeira vitória como prefeito em 2004. Depois foi reeleito em 2008 e voltou ao Executivo em 2016. Leão também ocupou a cadeira de secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais em 2003. A votação

Uberlândia é o segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, com 486.550 eleitores. Desse total, 360 mil votaram em algum candidato. Outros 23,1 mil anularam os votos, o que equivale a 6,4% do total. Mais 13,1 mil votaram em branco, o que aponta um percentual de 3,6%.