Odelmo Leão diz que cenário político e pandemia indicarão rumo da administração em Uberlândia

Leão deu entrevista na manhã de segunda-feira (16) (foto: Divulgação/Marlúcio Ferreira) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Odelmo Leão (PP) teve uma das votações mais expressivas entre os colégios eleitorais mineiros em que poderia ocorrer segundo turno. O político teve 70% dos votos válidos do município. Em entrevista coletiva sobre o pleito, na manhã desta segunda-feira (16), Leão afirmou que dará prosseguimento a obras e ações de seu mandato anterior, mas disse que a pandemia e mudanças políticas no Município ainda demandam atenção sobre os próximos anos à frente do Executivo local. Reeleito em, no Triângulo Mineiro,(PP) teve uma das votações mais expressivas entre os colégios eleitorais mineiros em que poderia ocorrer segundo turno. O político teveválidos do município. Em entrevista coletiva sobre o pleito, na manhã desta segunda-feira (16), Leão afirmou que dará prosseguimento ade seu mandato anterior, mas disse que ae mudanças políticas no Município ainda demandam atenção sobre os próximos anos à frente dolocal.





Sobre educação, por exemplo, a decisão em relação à volta de aulas, o prefeito reeleito disse que depende de como a pandemia vai prosseguir e qual vai ser avaliação de profissionais médicos consultados pelo poder público. Ele também se diz aberto à compra de doses de vacinas independentemente de sua origem, principalmente na aplicação em idosos e trabalhadores da saúde.









Ainda envolvendo a União, Leão tem expectativas de planos para construção de casas populares e que estes sejam aplicados no município. Ele junta a pauta com o emprego. “Mesmo com a pandemia, Uberlândia teve crescimentos. Quando você coloca as obras de mobilidade urbana que a prefeitura está executando e vai prosseguir e terá (o pacote de novas obras de mobilidade) Uberlândia Integrada 3, é uma maneira de você mexer com a economia e gerar emprego e rena. Quando você com a construção civil, o emprego e as compras são aqui, então movimenta a economia”, disse.





Em seu discurso, o prefeito falou sobre as preocupações como a educação, que em 2020 teve grande dificuldade, voltou a falar sobre propostas de campanha e agradeceu os votos.





Nova Câmara

Odelmo Leão começará 2021 com uma Câmara Municipal, em tese, com maioria. A coligação pela qual ele se lançou fez 17 das 27 cadeiras do Legislativo local. Mesmo com possíveis perfis diferentes do próprio cenário político tradicional da cidade, o prefeito reeleito se mostrou seguro desta maioria, mas relativizou o assunto ao dizer que todos os lesgisladores deve votar em favor de projetos poitivos para a cidade.





O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e também de Gestão Estratégica, Raphael Leles é um dos nomes da base de Leão na próxima legislatura. O político parece ser um nome para liderança do prefeito na casa. “O Raphael Leles é um bom nome em qualquer lugar. É um homem que Uberlândia precisa muito dele e nós precisaremos dela na Câmara também”, disse.





Último mandato

O quarto mandato de Odelmo Leão também marca o segundo intervalo que ele terá que fazer em concorrência para a Prefeitura de Uberlândia, já que não poderá se candidatar no pleito seguinte. Sobre A possibilidade de nomes para que seja substituído, Leão se esquivou. Disse que lideranças devem nascer sozinhas e que ele não poderia fazer esse trabalho político.