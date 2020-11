Anão que Bolsonaro carregou no colo se reelege em Sergipe

(foto: Reprodução/Divulgação)

Em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro ( sem partido) carregou no colo o agora vereador reeleito de Itabaianinha, em Sergipe, José Eraldo de Jesus Santana.





E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv %u2014 . (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Viralizou

Apuraçãocomputada peloTribunal Superior eleitoral (TSE) registrou 524 votospara Santana, mais conhecido como Zé Miúdo,dando a ele a reeleição pelo PSDB.Há quatro anos, ele obteve 528 votos.

Zé Miúdo ficou conhecido nacionalmente após ter sido carregado pelo presidente, em agosto passado, quando Bolsonaro visitou Sergipe.

Na época, o vídeo viralizou nas redes sociais com a cena do presidente carregando o parlamentar



No vídeo, é possível ouvir comentários duvidando se o presidente teria se enganado ao carregar o vereador, que é anão, achando se tratar de uma criança.