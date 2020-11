Kalil vence em todas as zonas eleitorais de BH, mas tem percentual abaixo da média na 'classe A'

Casos dos bairros Santa Lúcia, Belvedere, Luxemburgo, Santo Antônio, Sion e São Pedro, que fazem parte da 34ª zona eleitoral da capital. Lá foi um dos lugares que Kalil teve menos de 50% dos votos e é onde Bruno Engler (PRTB), segundo colocado na apuração geral, com 9,95%, conseguiu seu maior número de votos: 10.589. Por lá, Kalil ficou com 43,63% dos votos, contra 15,58% de Engler, seguido, também, por Áurea Carolina (Psol), com 13,64%, e Rodrigo Paiva (Novo), com 13,35%.









Foi justamente nas duas zonas eleitorais em que Kalil perdeu em 2016 para o então candidato João Leite (PSDB). Naquele ano, o ex-presidente do Atlético havia levado a pior, também, na 35ª zona eleitoral, onde moram eleitores do Mangabeiras, Anchieta, Carmo, Cafezal, entre outros. Por lá, nessas eleições, o atual prefeito de BH ganhou sem dificuldades, com 54,15% dos votos, ante 12,57% de Bruno Engler e 11,57% de Áurea Carolina.





Já a 38ª zona eleitoral abriga, majoritariamente, bairros localizados na Região de Venda Nova, como Mantiqueira e Jardim dos Comerciários. Por lá, e na 331ª zona, que engloba alguns bairros da Região Nordeste da capital, como Capitão Eduardo e Ribeiro de Abreu, Kalil venceu com mais de 70% da preferência dos eleitores. Em ambas as áreas a segunda colocação ficou com João Vítor Xavier (Cidadania), com 10% e 10,42%, respectivamente. Bruno Engler ficou na terceira posição nos locais.





A 28ª zona eleitoral, onde estão bairros como Caetano Furquim, Taquaril, Alto Vera Cruz e Granja dos Freitas, foi onde Alexandre Kalil também obteve larga vantagem. O prefeito conseguiu 71,2% da preferência da população do local, contra 8,2% de João Vítor Xavier e 7,31% de Bruno Engler.





A 333ª zona eleitoral, localizada na Região do Barreiro, reúne bairros como o Cardoso, Bonsucesso e Flávio Marques Lisboa e é a maior de Belo Horizonte e a segunda maior do estado, com 135.057 eleitores, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Lá, Kalil conseguiu 63.284 votos, o que corresponde a 72,64%, contra 9,14% de João Vítor Xavier (7.960 votos). Bruno Engler e Áurea Carolina conseguiu 5,94% e 4,60% na área, respectivamente.





Bairros como Santa Mônica e Santa Amélia, na Região da Pampulha, fazem parte da 334ª zona eleitoral, que é a segunda maior de BH, com 133.644 eleitores aptos. E foi mais uma área que Kalil conseguiu obter larga vantagem, com 66,19% dos votos (57.249 votos), diante de 10,10% de João Vítor Xavier (8.738 votos). Pouco atrás de Xavier ficou Bruno Engler, com 9,56% (8.273 votos).