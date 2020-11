Eleições 2020: mulheres ganham espaço na Câmara de Contagem

Dos 21 vereadores, quatro serão mulheres no próximo mandato, o dobro da atual legislatura (foto: Câmara Municipal de Contagem/Reprodução)

Em Contagem, cidade localizada na Grande BH, apesar de ainda serem minoria, as mulheres mostraram força nessas eleições. Para o próximo mandato serão quatro, o dobro do quantitativo atual. E duas delas foram as mais votadas: Silvinha Dudu (PV), com 6.414 votos; e Glória da Aposentadoria (PSDB), com 4.989 votos. Ambas já exercem o cargo de veredora e garantiram a reeleição.





A bancada feminina receberá o reforço de Daisy Silva, do Republicanos, que conseguiu 4.422 votos, e de Moara Sabóia, do PT, que foi eleita com 1.742 votos.





Além de Silvinha Dudu e Glória da Aposentadoria, outros 11 vereadores conseguiram se reeleger em Contagem: Arnaldo de Oliveira (PTB), Vinícius Faria (Republicanos), Alex Chiodi (Solidariedade), Daniel Carvalho (PL), Bruno Barreiro (PV), Pastor Itamar (PSC), José Carlos Gomes (Avante), Daniel do Irineu (PP), Teteco (MDB), Zé Antônio do Hospital (PT) e Hugo Vilaça (Avante).





Entre os novatos estão Léo da Academia (PL), Denilson da Juc (PSL), Daisy Silva (Republicanos), Gegê Marreco (PTB), Carlin Moura (PDT), Ronaldo Babão (Cidadania), Abne Motta (DC) e Moara (PT).





A configuração dos partidos novamente ficou diluída em 15 legendas diferentes. Com dois vereadores eleitos cada estão o PV, PTB, PL, Republicanos, Avante e o PT. Já o PSDB, o PSL, o Solidariedade, o PSC, PP, MDB, PDT, Cidadania e o DC terão um parlamentar cada.





Se Marília de Castro (PT) for eleita no segundo turno ela terá três vereadores favoráveis, pertencentes à sua coligação, sendo dois do PT e um do MDB.





Já Felipe Saliba (DEM), caso vença, terá apenas um vereador aliado, do PP. Seu partido não elegeu parlamentares. Em ambos os casos, o novo prefeito ou prefeita terá que costurar alianças para poder governar.





Algumas legendas, como o PTC, o PODE, o PSB e o PCdoB deixaram de ter representatividade no Legislativo Contagense.