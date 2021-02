Daniel Silveira muda o tom em audiência: 'respeito o senhor Ministro'

Daniel Silveira utilizou um tom mais ameno em audiência de custódia nesta quinta-feira (18/02) (foto: Divulgação) Daniel Silveira (PSL/RJ), preso após atacar verbalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mudou o tom durante a audiência de custódia nesta quinta-feira (18/02) e demonstrou respeito perante o juiz. O parlamentar apenas discordou do flagrante pelo qual foi classificada a sua reclusão desde terça-feira (16/02). O deputado federal, preso após atacar verbalmente ministros do, mudou o tom durante a audiência de custódia nesta quinta-feira (18/02) e demonstrou respeito perante o juiz. O parlamentar apenas discordou do flagrante pelo qual foi classificada a sua reclusão desde terça-feira (16/02).





17:05 - 18/02/2021 Juiz de audiência de custódia mantém prisão do deputado Daniel Silveira Airton Vieira, o tom de Daniel Silveira foi completamente diferente do apresentado no vídeo em que atacou verbalmente os ministros do STF. Na ocasião, o deputado federal defendeu a destituição de todos da Corte e chegou a ameaçá-los. Nesta quinta-feira, no entanto, o parlamentar discordou de sua prisão, demonstrando respeito ao magistrado e ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de Silveira. Diante do juiz, o tom de Daniel Silveira foi completamente diferente do apresentado no vídeo em que atacou verbalmente os ministros do STF. Na ocasião, o deputado federal defendeu a destituição de todos da Corte e chegou a ameaçá-los. Nesta quinta-feira, no entanto, o parlamentar discordou de sua prisão, demonstrando respeito ao magistrado e ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de Silveira.





"Nessa oportunidade, aproveito para exteriorizar que, no meu entendimento, com todo o respeito à magistratura e à decisão do senhor Ministro, tenho para mim que a situação reputada como flagrante, assim não poderia tê-lo sido. Entendo, com todo respeito reiterado, que não estávamos diante de uma situação de flagrante, cuja lavratura fora, então, irregular”, disse Silveira, conforme publicado na ata da audiência de custódia.





Ainda na audiência, Daniel Silveira seguiu discordando da classificação de flagrante em sua prisão. A defesa do parlamentar chegou a pedir liberdade provisória e que uma fiança fosse estipulada. No entanto, a reclusão em regime fechado foi mantida.



Em dezembro do ano passado, Daniel Silveira criticou as conduções de audiência de custódia no Brasil, a mesma que passou nesta quinta-feira. “Qualquer juiz, defensor, promotor, parlamentar ou seja lá quem for que defenda audiência de custódia é vagabundo e merece ser tratado como tal. Só para deixar registrado mesmo”.





No início da noite desta quinta-feira, Daniel Silveira foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para o Batalhão Especial Prisional de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Antes do deslocamento, agentes encontraram dois celulares na sala especial em que Silveira estava. O caso está sendo investigado pela própria PF.