Em transmissão ao vivo, Bolsonaro ignora prisão de deputado Daniel Silveira

Bolsonaro não mencionou qualquer comentário sobre deputado Daniel Silveira, um de seus apoiadores na Câmara (foto: Alan Santos/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não comentou nada a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) na transmissão ao vivo desta quinta-feira (18/2), pelas redes sociais. O parlamentar foi preso nessa terça-feira (16/02), por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), após divulgar vídeo com ataques aos ministros e dizendo que os imaginava sendo agredidos na rua.

Silveira é um dos apoiadores do presidente na Câmara. Sua prisão em flagrante delito foi consumada em sua casa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.





A Polícia Federal concluiu a operação por cerca de uma hora, tempo suficiente para que ele gravasse um vídeo e o postasse nas redes sociais: “Nesse momento, às 23h19, a Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala”.





De acordo com a denúncia do STF, os comportamentos do deputado bolsonarista configuram crimes de coação (344 do Código Penal) e o previsto nos artigos 18 e 23 (inciso II e IV) da Lei de Segurança Nacional. Esses dois últimos preveem, respectivamente, pena de 1 a 4 anos por incitar "à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições" e "à prática de qualquer dos crimes previstos" na lei; e pena de prisão de 2 a 6 anos por "tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados".

