PL confirma apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

Pacheco já tem 75 por cento dos votos necessários para ser eleito (foto: Edilson Rodrigues/Senado Federal) Partido Liberal (PL) será mais uma legenda a apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado Federal. Com a decisão, tomada no início da tarde desta terça-feira (12/01), já são 31 parlamentares comprometidos a votar no mineiro. ) será mais uma legenda a apoiar a candidatura do senador(DEM-MG) à. Com a decisão, tomada no início da tarde desta terça-feira (12/01), já sãocomprometidos a votar no mineiro.









Além dessas legendas, o Democratas, partido de Pacheco e do atual presidente do Senado, conta com cinco representantes na Casa. Para ser eleito, em 2 de fevereiro deste ano, o candidato precisa de 41 dos 81 votos.





A base aliada de Pacheco vai além do Senado. O Palácio do Planalto, por meio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), também já declarou que tem a confiança do senador mineiro na disputa e no comando da Casa para os próximos e últimos dois anos do atual mandato de Bolsonaro.





A declaração foi dada a membros do MDB, um dos partidos que estuda lançar candidatura própria. Apesar disso, até a manhã desta terça-feira (12/01), nenhum movimento oficial foi dado. Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Eduardo Gomes (MDB-TO), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e Simone Tebet (MDB-MS) são cotados.





Outras 12 legendas compõem o Senado. Dessas, a expectativa é de que o PP, com sete senadores, seja um dos próximos a cravar o apoio a Pacheco.