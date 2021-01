Republicanos apoiará candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado

Rodrigo Pacheco ainda não tem um rival direto para a presidência do Senado (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) Republicanos anunciou nesta sexta-feira (08/01) o apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a presidência do Senado Federal. A legenda conta com três senadores e engrossa um corpo de mais dois partidos ao lado do mineiro. anunciou nesta sexta-feira (08/01) o apoio à candidatura de(DEM-MG) para a presidência do. A legenda conta com três senadores e engrossa um corpo de mais dois partidos ao lado do mineiro.









“O Republicanos acredita que o senador Rodrigo Pacheco tem o preparo necessário para conduzir os trabalhos da Casa, com coerência e determinação e que, de forma conciliadora, saberá lidar com as demais instituições sempre com respeito à Constituição Federal”, diz nota do Republicanos, assinada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-MA).





Com os apoios declarados pelos três partidos, já são 17 senadores que votarão em Rodrigo Pacheco para presidente do Senado. O Democratas, partido do mineiro e de Alcolumbre, tem cinco nomes na Casa.

A eleição para a presidência no biênio 2021-2022 acontecerá em 2 de fevereiro (terça-feira). Ainda não foram definidos outros candidatos para a disputa.