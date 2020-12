Mandetta explicou coronavírus a Bolsonaro: 'bichinho que entra pelo nariz'

Mandetta disse que o número de casos de COVID-19 não era para estar aumentando no Brasil 'se nós estivéssemos fazendo o dever de casa' (foto: Reprodução/Globo News)

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, nesta sexta-feira (11), que tentou ser o mais didático possível com o presidente Jair Bolsonaro, para que ele entendesse a gravidade da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo Mandetta, mesmo assim, o chefe do Executivo não assimilou as informações.