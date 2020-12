Mandetta sobre Bolsonaro: 'Estamos sob intervenção militar burra'

Mandetta criticou a desorientação do governo federal na gestão da pandemia do novo coronavírus

Mandetta, em entrevista à Globonews , criticou a desorientação do governo federal na gestão da pandemia do novo coronavírus, sobretudo na definição da vacina da COVID-19. Pazuello, que é elogiado constantemente por Bolsonaro por causa da expertise de logística como general do Exército, foi atacado por Mandetta, que disse que na saúde o sistema é diferente.