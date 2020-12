Eduardo Bolsonaro critica Kalil no Roda Viva: 'projeto de ditador'

Parabéns BH, pela reeleição deste belo projeto de ditador, ou melhor, prefeito. pic.twitter.com/2U6RuTq2LY %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) December 1, 2020

“Parabéns BH, pela reeleição deste belo projeto de ditador, ou melhor, prefeito”, escreveu noao publicar um vídeo com um trecho da entrevista no qual Kalil menciona a declaração dele durante a coletiva de imprensa no último dia 25 em que falou sobre o aumento dos casos de COVID-19 na capital e alertou para a possibilidade de voltar atrás na flexibilização caso a população continue a relaxar com os cuidados . “Se estão achando que a doença acabou, eu fecho tudo de novo. E disse em alto e bom som lá na entrevista coletiva, se quando eu precisava de voto eu fechei, imagina agora que eu não preciso”, relembrou o prefeito no programa transmitido ao vivo na noite dessa segunda-feira.