Perdeu Kalil no Roda Viva? Confira como foi a entrevista

Kalil foi o entrevistado do Roda Viva nesta segunda-feira (30/11) (foto: Reprodução/TV Cultura) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi o convidado na noite desta segunda-feira (30/11) pelo programa Roda Viva, da TV Cultura. A entrevista O prefeito de(PSD), foi o convidado na noite desta segunda-feira (30/11) pelo programa, da TV Cultura. A entrevista foi comemorada pela apresentadora , Vera Magalhães, que chegou a comparar a presença dele com um “dia na Disney”.









prefeito falou sua gestão, não poupou outros políticos, Durante quase duas horas, ofalou sua gestão, não poupou outros políticos, alfinetou o Cruzeiro e avaliou suas possibilidades no futuro, embalado por sua reeleição expressiva.









Kalil confirmou que a presidência está no seu radar . “Se eles quiserem me carregar (para a Presidência), é claro que eu vou”, disse, admitindo que poderia ser o líder de uma chapa do PSD para disputar o cargo.

Ele também afirmou que não descarta disputar o governo do estado em 2022 . “Não é fora de cogitação, respondi isso durante a campanha. Mas é óbvio que tenho que respeitar a votação que tive, ainda nem assumi o segundo mandato. Temos que ver também qual será a situação de Minas daqui a dois anos, ninguém sabe", disse.





Romeu Zema (Novo), que afirmou que o prefeito “fala muito e não faz nada”. “Acho que o governo de Minas está envenenado. Ontem me mandaram uma gravação de uma entrevista que ele deu. Quando me citaram, ele falou assim: 'Fala muito e não fez nada'. O que eu tenho para falar do governador de Minas é que ele não fala nada e não faz nada. Belo Horizonte está fora do cardápio do governo de Minas. Como eu sou devedor de alguém, eu agrado quem eu devo. Agride Belo Horizonte como se não estivesse devendo a Belo Horizonte, ao longo dos 36 meses que ele prometeu pagar, quase R$ 700 milhões”, criticou.



%u201CO governo de Minas, além de tudo, está envenenado. [...] O que eu tenho para falar do governador de Minas é que ele não fala nada e não faz nada. Belo Horizonte não existe, está fora do cardápio do governo de Minas Gerais%u201D, diz @alexandrekalil no #RodaViva. pic.twitter.com/4wB7i3whCg %u2014 Roda Viva (@rodaviva) December 1, 2020



Vacinação





Bolsonaro errou muito na pandemia. Por quê que ele errou muito? Vamos ser muito sinceros. Ele derramou dinheiro na pandemia. Negar a pandemia era verbalizar. Foi de graça. Não custou nada. Então o mais difícil de fazer, ele fez. Não economizou na pandemia. Se ele não tivesse negado, ele teria gastado a metade do que ele gastou. Se ele tivesse liderado a nação, ele teria gastado a metade do que ele gastou”, disse Kalil. Kalil não poupou a condução de Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus, e afirmou que o presidente errou. “O presidenteerrou muito na pandemia. Por quê que ele errou muito? Vamos ser muito sinceros. Ele derramou dinheiro na pandemia. Negar a pandemia era verbalizar. Foi de graça. Não custou nada. Então o mais difícil de fazer, ele fez. Não economizou na pandemia. Se ele não tivesse negado, ele teria gastado a metade do que ele gastou. Se ele tivesse liderado a nação, ele teria gastado a metade do que ele gastou”, disse Kalil.

%u201CFaltou a liderança que a gente está vendo na Europa. [...] Um líder nos guiando%u201D, diz @alexandrekalil sobre a condução do presidente Jair Bolsonaro da pandemia de Covid-19. #RodaViva pic.twitter.com/mZ1vJzBwtZ %u2014 Roda Viva (@rodaviva) December 1, 2020





%u201CQuando um não quer, dois não brigam. Então, foi politizada pelos dois, sim%u201D, diz @alexandrekalil sobre o embate entre João Doria e o presidente Bolsonaro a respeito da vacina Coronavac. #RodaViva pic.twitter.com/EwRw5lrTcg %u2014 Roda Viva (@rodaviva) December 1, 2020

Ele também lamentou que a vacinação contra a COVID-19 esteja sendo politizada por Bolsonaro e pelo governador de São Paulo,(PSDB). “Quando um não quer, dois não briga. (A briga) Foi politizada pelos dois, sim. A eleição de 2022 está longe. Se essa vacina chinesa chegar rápido e dar certo? Você acha que o governo federal vai ter peito de não comprar? Isso é crime. É impeachment”, disparou.





Gestão





BHTrans, Kalil afirmou que pretende Questionado sobre uma das suas principais promessas da campanha de 2016, a abertura da caixa-preta da, Kalil afirmou que pretende criar uma espécie de supersecretaria , que vai agregar a gestão do trânsito na cidade e as grandes obras da cidade, e será gerida pelo vice-prefeito Fuad Noman.





shoppings populares durante um dos momentos mais agudos da pandemia da COVID-19 em Belo Horizonte. “Lá estão acolhidos presidiários, ex-presidiários, que trabalham no box. Esse foi o meu erro. Não ter explicado isso com muita clareza. A intenção foi de não causar uma convulsão numa cidade que já estava no auge”, detalhou o prefeito.



No #RodaViva, o prefeito de Belo Horizonte, @alexandrekalil, fala sobre o ensino remoto e a reabertura de shoppings na capital mineira. pic.twitter.com/8ErAG7jMjc %u2014 Roda Viva (@rodaviva) December 1, 2020

Kalil também revelou o motivo que o fez abrir osdurante um dos momentos mais agudos da pandemia da COVID-19 em Belo Horizonte. “Lá estão acolhidos presidiários, ex-presidiários, que trabalham no box. Esse foi o meu erro. Não ter explicado isso com muita clareza. A intenção foi de não causar uma convulsão numa cidade que já estava no auge”, detalhou o prefeito.





IPTU na cidade, fato que foi explorado por seus rivais durante a campanha. Ele explicou que é dono de 12,5% de uma propriedade, que possui vários sócios. Como a PBH não aceita o pagamento de apenas 12,5% da dívida, Kalil disse que ficou inviável acertar a pendência, uma vez que teria que arcar com todo o débito sozinho. O prefeito também justificou os seus problemas com a cobrança dona cidade, fato que foi explorado por seus rivais durante a campanha. Ele explicou que é dono de 12,5% de uma propriedade, que possui vários sócios. Como a PBH não aceita o pagamento de apenas 12,5% da dívida, Kalil disse que ficou inviável acertar a pendência, uma vez que teria que arcar com todo o débito sozinho.