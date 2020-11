Em Uberaba, a disputa tem tom de concorrência empresarial

A gestora de negócios Elisa Araújo (Solidariedade) e o empresário Tony Carlos (PTB) buscam a vitória hoje em Uberaba (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO )

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o segundo turno é disputado entre Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB). No primeiro, Elisa obteve 54.581 votos (36,25%) e Tony Carlos, 37.625 (24,99%). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), dos 225.412 eleitores aptos a votar em Uberaba, assim como na eleição de 2016, as mulheres são a maioria. Neste ano, 121.856 (54,1%) dos eleitores são mulheres e 103.556 (45,9%) homens. Dentro do eleitorado feminino, ainda conforme dados do TSE, a maioria tem ensino médio completo e idade entre 35 e 39 anos.





04:00 - 29/11/2020 Resultado das eleições deste domingo credencia apoiadores para 2022 Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade). O plano de governo de Elisa Araújo apresenta sete diretrizes de trabalho: políticas públicas com visão a longo prazo, redução do custo da máquina pública, eficiência e gestão qualificada, oportunidade e geração de emprego e renda, sustentabilidade, combate à corrupção, desburocratização e governo digital”, segundo seu partido, o Solidariedade.





Já Tony Carlos tem 54 anos, é jornalista e empresário. Foi vereador de Uberaba por seis mandatos e deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas. Sua vice é Teresinha Cartafina (PSDB). Segundo informações do PTB de Uberaba, seu plano de governo apresenta 11 eixos: gestão pública, saúde, defesa social e trânsito, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, agronegócio, infraestrutura, lazer e cultura, meio ambiente, saneamento e educação. “Entre as principais propostas estão a criação do "disque-corrupção" e gabinete itinerante, acabar com as filas para exames e cirurgias, criação da gerência de apoio ao terceiro setor, finalizar obras paralisadas, incentivar plantio de árvores na cidade, ampliação da captação de água para regularizar o abastecimento e criação do programa Um computador por aluno.





Após portaria publicada pelo TSE em 2018, esta é a primeira eleição municipal com a possibilidade do uso do nome social. Em Uberaba, 54 eleitores transexuais e/ou travestis serão identificados da forma como são socialmente reconhecidos no título, cadastro da urna e caderno de votação. Já com relação à faixa etária, a predominante entre os eleitores uberabense é de jovens, com idade entre 18 e 29 anos. Eles representam, conforme o TSE, 20,9% do eleitorado do município. Depois, quem tem entre 30 e 39 anos (20,3%).