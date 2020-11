Contagem, na Grande BH, tem disputa acirrada neste segundo turno

Eleitores de Contagem voltam às urnas hoje para escolher o novo prefeito entre Marília Campos e Felipe Saliba (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS) Contagem, na Grande BH, é o terceiro colégio eleitoral de Minas e terá disputa acirrada hoje, que pode ser decidida por idosos e por quem votou nulo ou se absteve no primeiro turno, cujo percentual é maior que a diferença entre os candidatos Marília Campos (PT) e Felipe Saliba (DEM) registrada no dia 15. As últimas pesquisas indicam empate técnico, confirmando tendência de crescimento do voto antipetista e de renovação no município. Marília tem 52,3% dos votos válidos e Saliba, 47,7%, segundo a última pesquisa do Instituto Soberano.





19:56 - 28/11/2020 Saiba quem são os candidatos na disputa do segundo turno nas cidades de Minas As mulheres são a maioria do eleitorado, com 232.064 votos (54,3%), ante 195.511 homens (45,7%). A população (133.885) entre 30 e 44 anos é a faixa etária que terá maior participação na eleição. O segmento entre 35 e 39 anos é o que tem maior quantidade de eleitores cadastrados: 47.423. Mas a terceira idade contagense pode decidir a eleição. Um desafio para Felipe Saliba, do DEM, e Marília Campos, do PT, é convencer esses eleitores a comparecerem às urnas hoje, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os eleitores com mais de 60 anos somam 74.936. Esses votos estão além da diferença entre os dois candidatos no primeiro turno.





Quase 36% do eleitorado (153.184) têm ensino médio completo. Já 19% (81.412) declaram ter ensino fundamental incompleto. Pouco mais de 14% têm o superior completo e 12,54% ensino médio incompleto. Menos de 1% do eleitorado afirma ser analfabeto. No primeiro turno, Marília Campos recebeu 118.955 votos (41,84% dos votos válidos). Saliba ficou com 52.371 (18,42%). Além dos idosos, outro grande desafio dos candidatos é levar os quase 20% que não votaram no primeiro turno às urnas hoje. Mais de 85 mil eleitores não compareceram para votar no dia 15. Além disso, pouco mais de 10% anularam o voto. São mais 35 mil eleitores.





Os dois candidatos terão grandes desafios em Contagem. A cidade, com 660 mil habitantes, tem apenas um hospital público, o que pode ser insuficiente no caso de uma segunda onda de COVID. O município registra mais de 10,8 mil casos confirmados da doença e 446 óbitos. Somente neste mês, foram registrados 685 casos, o que representa 6,3% do total de notificações positivas.





Outro problema do próximo prefeito são os gargalos no trânsito. O sistema integrado de mobilidade, que abrange a criação de terminais integrados de ônibus, começou a ser implantado, mas parou. O Terminal Petrolândia foi inaugurado, mas dias depois a prefeitura afirmou ter que fazer ajustes no sistema e interrompeu a integração dos coletivos. Outros dois terminais tinham a promessa de conclusão ainda este ano, mas devem ficar para 2021.