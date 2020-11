Resultado das eleições deste domingo credencia apoiadores para 2022

(foto: AFP)

Brasília – Cerca de 38 milhões de eleitores de 57 cidades brasileiras, incluindo 18 capitais, estão aptos a votar, hoje, no segundo turno das eleições municipais. Além da escolha dos prefeitos que vão comandar os municípios a partir de janeiro, também está em jogo a correlação de forças políticas que começam a se organizar para a disputa presidencial de 2022. Preocupação adicional de autoridades e candidatos é com a possibilidade de mais um alto índice de abstenção, a exemplo do recorde de 23,14% que foi registrado no primeiro turno.





As mulheres representam 54% dos 38 milhões de eleitores aptos a votar, segundo levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre as 18 capitais que terão votações, a maior parte está na região Nordeste. São sete no total: Maceió (AL), Fortaleza (MA), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI) e Aracaju (SE). Na sequência, está a região Norte, com cinco capitais: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). Na terceira posição, aparece a região Sudeste, com Vitória (ES), Rio de Janeiro e São Paulo.





A eleição paulistana é um teste de força para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um dos pré-candidatos à presidência. No primeiro turno, ele se deu melhor do que o presidente Jair Bolsonaro, que assistiu à derrota do seu candidato, Celso Russomanno (Republicanos).





No Rio de Janeiro, as últimas pesquisas indicam que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) deve vencer, por ampla vantagem, o atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella (Republicanos). Se as projeções se confirmarem, Bolsonaro terá amargado uma derrota em seu próprio reduto eleitoral.





Em Fortaleza (CE), a disputa é entre José Sarto (PDT), que representa a base da atual administração municipal, e Capitão Wagner (Pros). O pedetista, apoiado pelo pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), lidera as pesquisas com ampla vantagem. Capitão Wagner, por sua vez, é outro candidato apoiado pelo presidente que enfrenta dificuldades no segundo turno.





A eleição na capital pernambucana interessa também a Ciro Gomes, que articula uma dobradinha entre PDT e PSB na corrida presidencial de 2022. Na capital capixaba, segundo as últimas projeções, o petista João Coser está em desvantagem em relação ao bolsonarista Delegado Pazolini (Republicanos), mas a disputa está bastante apertada.