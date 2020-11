Segundo turno: veja quem disputa nas capitais brasileiras e em Minas

Segundo turno das eleições municipais ocorre neste domingo (29). (foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Segundo turno nas capitais:

Aracaju: Edvaldo Nogueira (PDT) x Delegada Danielle (Cidadania)



Belém: Edmilson Rodrigues (Psol) x Delegado Federal Eguchi (Patriota)



Boa Vista: Arthur Henrique (MDB) x Ottaci Nascimento (Solidariedade)



Cuiabá: Abilio Brunini (Podemos) x Emanuel Pinheiro (MDB)



Fortaleza: José Sarto (PDT) x Capitão Wagner (Pros)



Goiânia: Maguito Vilela (MDB) x Vanderlan Cardoso (PSD)



João Pessoa: Cícero Lucena (PP) x Nilvan Ferreira (MDB)



Maceió: Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) x João Henrique Caldas (PSB)



Manaus: Amazonino Mendes (Podemos) x David Almeida (Avante)



Porto Alegre: Sebastião Melo (MDB) x Manuela D’Ávila (PCdoB)



Porto Velho: Hildon Chaves (PSDB) x Cristiane Lopes (PP)



Recife: João Campos (PSB) x Marília Arraes (PT)



Rio Branco: Tião Bocalom (PP) x Socorro Neri (PSB)



Rio de Janeiro: Eduardo Paes (Democratas) x Marcelo Crivella (Republicanos)



São Luís: Eduardo Braide (Podemos) x Duarte Júnior (Republicanos)



São Paulo: Bruno Covas (PSDB) x Guilherme Boulos (Psol)



Teresina: Doutor Pessoa (MDB) x Kleber Montezuma (PSDB)



Vitória: Delegado Pazolini (Republicanos) x João Coser (PT)

Capital com primeiro turno:

Segundo turno em MG:

Contagem: Marília Campos (PT) x Felipe Saliba (Democratas)



Governador Valadares: André Merlo (PSDB) x Doutor Luciano (PSC)



Juiz de Fora: Margarida Salomão (PT) x Wilson Rezato (PSB)



Uberaba: Elisa Araújo (Solidariedade) x Tony Carlos (PTB)

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita pelo celular no aplicativo e-Título.





Eleitores de dezoito capitais brasileiras voltam às urnas neste domingo (29/11) para o segundo turno dos pleitos municipais. Em, a disputa está entre Bruno Covas (PSDB), que busca a reeleição, e Guilherme Boulos (Psol). No, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) enfrenta Eduardo Paes, (Democratas), ex-chefe do poder Executivo carioca. Há, ainda, o caso de Macapá, onde o primeiro turno, adiado em virtude do apagão que acometeu o Amapá, ocorre no próximo dia 6.Em, mais de 1,2 milhão de cidadãos votam para escolher os prefeitos de(Região Metropolitana), Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberaba (Triângulo) e Governador Valadares (Vale do Rio Doce). O Estado de Minas preparou uma lista mostrando as capitais brasileiras e cidades mineiras com segundo turno — e seus respectivos concorrentes. Veja:Macapá - 10 candidatos - primeiro turno em 6 de dezembro; se necessário, segundo turno no dia 20.