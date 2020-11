Sem Boulos, PSOL faz carreata final em São Paulo e Covas tem 'agenda de cafés'

Com seu candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos em isolamento social após testar positivo para a covid-19, o último dia de campanha do PSOL na capital paulista terá carreatas sem a presença do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).



Segundo a agenda oficial, o partido organiza quatro carreatas a partir das 13 horas, partindo de Brasilândia, Campo Limpo, São Mateus e Grajaú. Todas elas se encontrarão na Avenida Paulista por volta das 16 horas. A candidata a vice-prefeita na chapa de Boulos, a ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina (PSOL), participa do evento com saída do Campo Limpo.



Já o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas , do PSDB, escolheu uma "agenda de cafés" para o último dia de campanha. Ele se encontrará, ao longo do dia, com apoiadores no Jaraguá, Vila Ré, Parque Guaianazes, Vila Nova Manchester e Vila Heliópolis.



Diferentemente do PSOL, a campanha tucana não divulgou a agenda do candidato a vice de Covas, Ricardo Nunes (MDB), envolto em polêmicas. Como mostrou o Broadcast Político, o PSDB tem patrocinado anúncios na internet para defender o emedebista, de aparição discreta nas atividades eleitorais do prefeito.



Boulos tem explorado as vulnerabilidades de Nunes, que tem contra si boletim de ocorrência registrado pela própria mulher por agressão em 2011, situação hoje negada pela cônjuge. Além disso, a família do candidato a vice recebeu dinheiro de creches conveniadas com a prefeitura para a prestação de serviços sem licitação, como revelou o Estadão/Broadcast.