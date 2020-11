Jovem eleito a vereador com 289 votos entra para a história de São Tomé das Letras

Jovem é eleito a vereador e entra para a história da cidade (foto: Redes Sociais)

Misael Modesto (PSD),com 289entrou para a história de, no Sul de Minas, comomais votado na cidade. O jovem, de 26 anos, superou Tião Amador, eleito em 2012, com 218 votos. Misael trabalha em umada cidade e é a primeira vez que ele concorre as

De acordo com Misael, o contato com o público diariamente no trabalho contribuiu para o sucesso nas urnas. “Sou uma pessoa bem comunicativa e procuro ajudar as pessoas. Acredito que o reconhecimento dos eleitores veio por isso. Muitas pessoas já me conheciam, sabiam da minha trajetória de vida, sempre pautada em na responsabilidade e respeito”, diz vereador eleito.

Misael foi o maiscom 289 votos, seguido de Serginho Zoinho (MDB) com 176 e Palito (PSD), que somou 163 votos. O últimoeleito foi Gleiser Pereira com 79 votos. São Tomé das Letras tem cerca de 6 mile contabilizou 3816 votos , sendo menos de 5%ou nulos.

O jovem se sente honrado em conquistar a confiança dos moradores. “Defendi uma proposta de trabalho baseado no cumprimento das leis existentes e a idealização de outros projetos que venham trazer bem estar para a população”, afirma.

Polêmica sobre a COVID-19

São Tomé das Letras ganhou a fama de cidade segura (foto: Mineiros na Estrada/divulgação)

A cidade ganhou ade ser segura após se manterdesde o início da pandemia. O primeiro caso de COVID-19 foi registrado no começo deste mês, 20 dias depois que o município foi obrigado pela Justiça a receber turistas.

Até o momento, a cidade segue com dois casos do novo coronavírurs. Os moradores temem a volta dos turistas sem grandes fiscalizações. “Para apoiar nossa cidade nesse momento crítico de pandemia, reforçar a equipe de saúde, disponibilizar testes grátis, testar toda população e equipar nossa Unidade Básica de Saúde (UBS)”, promete Misael.

A prefeitura chegou a recorrer a decisão da Justiça, mas não teve jeito. Após o impasse, um novo decreto foi publicado proibindo excursões na cidade e os pontos turísticos ainda permanecem fechados. Hotéis e pousadas podem receber apenas 20% da capacidade de lotação permitida e os visitantes precisam comprovar hospedagem com as regras estipuladas pela Central COVID-19.