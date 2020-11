Uberaba: terceiro colocado, Grilo não apoiará nenhum candidato no segundo turno

Heli Geraldo de Andrade, mais conhecido como Delegado Heli Grilo, é deputado estadual eleito pelo Partido Social Liberal (PSL) (foto: ALMG/Divulgação)

O delegado Heli Andrade (PSL), o Grilo, que ficou em terceiro lugar na disputa para prefeito de Uberaba, disse que ficará neutro na disputa do segundo turno entre Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB). Ele agora volta à Assembleia de Minas para exercer o seu mandato de deputado estadual.





Por meio de sua assessoria de imprensa, Heli Andrade disse que o resultado não foi o esperado e que o momento agora é de voltar a trabalhar como deputado estadual. “Foi a decisão do povo e eu a respeito muito. Agora, volto a me dedicar apenas ao mandato de deputado estadual e continuarei trabalhando com a mesma seriedade que sempre tive em toda a minha vida, com ética, transparência, diálogo e tolerância zero para a corrupção. Volto à Assembleia de Minas renovado e com mais inspiração ainda para o trabalho, pois Uberaba precisa de ações importantes nas áreas de saúde, educação e segurança pública”, declarou.

Heli Andrade acredita que, assim como em todo o Brasil, Uberaba enfrentará um período difícil no pós-pandemia, mas, independentemente de quem ganhar a eleição no município encontrará o seu gabinete em Belo Horizonte de portas abertas.



“Quero ajudar Uberaba, como sempre quis fazer. Vou continuar trabalhando para tirar do papel alguns dos projetos que apresentei no meu plano de governo, como o Hospital do Rim, entre outras propostas essenciais para Uberaba. Não vou mudar a minha rota do bem e aquilo eu puder conseguir como deputado eu vou fazer”, assegurou.