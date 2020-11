Conceição da Barra de Minas elege prefeito com diferença de cinco votos

Heitor já foi vereador e pela primeira vez vence a disputa para prefeito (foto: Divulgação)

Com pouco mais de 4 mil habitantes e um eleitorado de 3,6 mil pessoas, a pacata Conceição da Barra de Minas, no Campos das Vertentes, viu neste domingo (15) uma das eleições mais acirradas em Minas Gerais, decididas voto a voto. O candidato Heitor Guedes (Patriota) derrotou Fernando Palumbo (PSDB) por 1.576 a 1.571 – a porcentagem foi de 50,08% contra 49,92%.

O município conta apenas com 13 seções eleitorais, mas a apuração só foi consolidada às 20h40 devido ao problema no sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que afetou a apuração em todas as cidades do país. Com isso, eleitores e coordenadores de campanha fizeram a contagem de forma manual, gerando grande expectativa pelo resultado final. Foram ainda 36 votos brancos e 126 nulos, além de 356 abstenções.





Heitor Guedes tem 54 anos, é divorciado, tem ensino fundamental incompleto e exerce a profissão de produtor agropecuário. Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 59.493,61. Seu vice é Betinho, de 49, do PSD.





O prefeito eleito é natural de Nazareno, município vizinho, mas reside há 36 anos em Conceição da Barra de Minas. Ele já foi vereador na cidade e disputou as últimas eleições para prefeito, mas não alcançou a vitória.





Derrotado nas urnas, Fernando Palumbo foi apoiado pelo atual prefeito, Altair Alvim, também do PSDB, que optou por não concorrer à reeleição.