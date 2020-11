Olavo de Carvalho critica Bolsonaro por baixo desempenho de aliados

Olavo de Carvalho (foto: Youtube/Reprodução)

O ideólogocriticou o baixo desempenho dos “afilhados” políticos do presidente(sem partido) nas eleições municipais deste ano. Pelo Twitter, Carvalho, que é tido como mentor intelectual do bolsonarismo, afirmou que o presidente foi incapaz de imprimir seu prestígio a aliados por se deixar enganar pelos militares do governo.

“O péssimo desempenho dos bolsonaristas na eleição não tem mistério nenhum. Ludibriado pela conversa mole de generais-melancias, o presidente confiou demais no sucesso inevitável da sua liderança pessoal, sem perceber que ela não passava, precisamente, disso: uma liderança pessoal sem respaldo militante e incapaz, por isso, de transmitir seu prestígio a qualquer aliado”, postou Olavo.

“Senhor presidente: Veja o resultado das eleições e entenda de uma vez o resultado de deixar-se orientar por generais”, completou.

Poucos candidatos apoiados por Bolsonaro tiveram bom desempenho neste domingo (15). A maior derrota foi na cidade de, onde Celso(Republicanos) amargou um 4º lugar na disputa. O prefeito do Rio, Marcelo(Republicanos), busca a reeleição e vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes (DEM).

Em Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) ficou em segundo lugar com 9, 95% dos votos, mas o pleito não foi para o segundo turno. Já Nikolas Ferreira (PRTB), youtuber e militante de direita que contou com o apoio explícito do presidente, foi eleito vereador da capital mineira com a segunda maior votação para a Câmara Municipal.

Nesse domingo (15), Bolsonaro chegou a apagar um post com pedido de votos para candidatos. Pela manhã desta segunda-feira (16), o presidente fez novo post minimizando os resultados.

"Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas. De concreto partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado”, publicou no Facebook.

Em julho deste ano, Olavo de Carvalho já havia se indisposto com Bolsonaro. Em vídeo publicado em seu perfil oficial no Youtube, ele fez ameaças a Bolsonaro: "Continue inativo, continue covarde, e eu derrubo esta merda desse seu governo", disparou. Olavo reclamava de ter sofrido ataques nas redes sociais e Bolsonaro não o ter defendido.