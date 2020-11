Aos 95 anos, prefeito eleito de Muriaé garante ter saúde para governar cidade

José Braz promete fazer seu sucessor em 2024 (foto: Divulgação) José Braz governará a cidade de Muriaé, na Zona da Mata, pela terceira vez. Ao derrotar o adversário Greco por 42,80% a 41,114% dos votos, ele se tornou o prefeito eleito mais velho do Brasil. O candidato do PP é casado, tem ensino fundamental completo e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 33.331.471,23. Aos 95 anos, o empresáriogovernará a cidade de Muriaé, na Zona da Mata, pela terceira vez. Ao derrotar o adversário Greco por 42,80% a 41,114% dos votos, ele se tornou o prefeitomaisdo Brasil. O candidato do PP é casado, tem ensino fundamental completo e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 33.331.471,23.









José Braz agradeceu ao eleitorado de Muriaé pela vitória no fim de semana: “Em 2021 começaremos uma nova história para a nossa cidade, com mais saúde, educação e desenvolvimento para todos!”.





Por causa da pandemia do coronavírus, o empresário, que é do grupo de risco, reduziu ao máximo o contato com os eleitores. Desta forma, concentrou basicamente sua campanha pela internet. O vice eleito é o médico Marcos Guarino, do PSB, que tem 63 anos.





Enquanto tiver saúde, o prefeito eleito garante que continuará trabalhando pelo desenvolvimento da cidade: “Tenho certeza da nossa capacidade, certeza de que, com a nossa administração e Deus, vamos vencer os desafios. Estou muito bem. E já vamos pensar em fazer um novo sucessor daqui a quatro anos”.