PF prende homem acusado de jogar carro contra Ministério da Justiça

De acordo com informações obtidas por fontes junto à Polícia Militar do DF e à PF pela reportagem, inicialmente as autoridades pensaram se tratar de um acidente, ao encontrar o veículo no espelho d'água do edifício por volta das 23h45 de domingo (15). No entanto, um pedaço de madeira foi encontrado no acelerador do veículo. Por isso, a linha demudou para suspeita de terrorismo.