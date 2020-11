Investigadores suspeitam de terrorismo em caso de carro jogado no MJ

automóvel foi parar no local por volta das 23h45. A Polícia Federal trabalha para entender as circunstâncias do caso de um veículo sem motorista que foi jogado contra a sede do Ministério da Justiça, em Brasília. Ofoi parar no local por volta das 23h45.









De acordo com fontes policiais ouvidas sob a condição de anonimato pela reportagem, a equipe que participa da investigação vê características de terrorismo no ato e acredita que o objetivo do autor era fazer com que o carro fosse parar dentro do prédio. Uma varredura não encontrou explosivos.





A PF espera obter detalhes importantes do caso ainda nesta segunda-feira (16), como o responsável pelo veículo no momento em que ele foi jogado contra o prédio e motivação. As autoridades de Brasília foram alertadas sobre eventuais situações parecidas, já que até o momento ninguém foi preso.