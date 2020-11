Thammy Miranda coma mulher e o filho (foto: Divulgação)

ASSISTAM!!! É muito importante pra mim! %u2764%uFE0F pic.twitter.com/12Cje5QFLp %u2014 Thammy Miranda (@ThammyReal) November 16, 2020

O ator, 38 anos, comemorou nas redes sociais a sua eleição para a Câmara Municipal de São Paulo. Ele foi eleita com mais de 43 mil votos pelo PL.No ranking de votos, Thammy Miranda ficou em novo lugar. Foram eleitos 55 vereadores para Câmara de São Paulo.É o primeiro mandato do filho de Gretchen, que começou a carreira profissional como dançarina da mãe, passando por cantora, depois atriz.Recentemente, ela se envolveu em uma polêmica ao participar de uma campanha do dia dos pais.