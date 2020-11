Janaína Paschoal convida Guilherme Boulos para participar de live

(foto: Divulgação) eleições de 2018, a deputada estadual do PSL-SP, Janaína Paschoal, fez convite ao candidato ao segundo turno das eleições da capital paulista, Guilherme Boulos (PSOL), para uma live onde poderia esclarecer melhor seu programa de governo. Cotada para ser vice de Jair Bolsonaro nasde 2018, a deputada estadual do PSL-SP,, fez convite ao candidato ao segundo turno das eleições da capital paulista,(PSOL), para umaonde poderia esclarecer melhor seu programa de governo.



Boulos, se eleito, você se compromete a cumprir os quatro anos? Ou vai sair em 22, para concorrer a Presidente? Os paulistanos têm o direito de saber quais são seus planos. %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) November 16, 2020



12:11 - 16/11/2020 Eleições 2020: mulheres ganham espaço na Câmara de Contagem movimento que culminou com o 'impeachment' da presidente Dilma Roussef (PT) em 2016, ela usuou o Twitter para questionar Boulos, caso vença o segundo turno em 29 de novembro, continuaria no executivo paulistano em 2022, 'ou se sairia para se candidatar à presidência'. E pediu mais detalhes do projeto político do candidato uma vez 'que a população é inteligente, merece clareza sobre os dois projetos', (dele e de Bruno Covas-PSDB-SP). Uma das figuras mais emblemáticas doque culminou com o 'impeachment' da presidente Dilma Roussef (PT) em 2016, ela usuou o Twitter para questionar Boulos, caso vença o segundo turno em 29 de novembro, continuaria no executivo paulistano em 2022, 'ou se sairia para se candidatar à presidência'. E pediu mais detalhes do projeto político do candidato uma vez 'que a população é inteligente, merece clareza sobre os dois projetos', (dele e de Bruno Covas-PSDB-SP).





Diante da resposta do psolista de não pertencer à 'turma do PSDB, que usa São Paulo como trampolim para projetos pessoais. Governar a cidade em que eu nasci e vivo será a maior honra da minha vida. Sendo eleito, governarei os 4 anos'. A deputada, então, agradeceu e o convidou para a live. O candidato do PSOL ainda não respondeu ao convite.