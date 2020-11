Renovação da Câmara de BH para 2021 é a maior das últimas eleições

(foto: Bernardo Dias/Câmara Municipal de BH) vereadores de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano é a maior dos últimos anos. A renovação dosdenasdeste ano é a maior dos últimos anos. Da atual legislatura, composta por 41 parlamentares, somente 17 conseguiram votos suficientes para seguir no cargo a partir de 2021









O número é maior, no mínimo, do que o das últimas três eleições municipais. Em 2016, 38 vereadores tentaram a reeleição na Câmara de BH. Porém, 18 conseguiram se manter no cargo: Arnaldo Godoy (PT); Autair Gomes (PSC); Bim da Ambulância (PSDB); Fernando Luiz (PSB); Dr. Nilton (Pros); Elvis Côrtes (PSD); Gilson Reis (PCdoB); Jorge Santos (PRB); Professor Juliano Lopes (PTC); Juninho Los Hermanos (PSDB); Léo Burguês (PSL); Orlei (PTdoB); Henrique Braga (PSDB); Pedro Patrus (PT); Preto (Democratas); Professor Wendel Mesquita (PSB); Reinaldo Gomes (PMDB); e Wellington Magalhães (PTN).





Em 2012, 19 vereadores de BH foram reeleitos: Adriano Ventura (PT); Alexandre Gomes (PSB); Arnaldo Godoy (PT); Autair Gomes (PSC); Bruno Miranda (PDT); Elaine Matozinhos (PTB); Gunda (PSL); Henrique Braga (PSDB); Iran Barbosa (PMDB); Leonardo Mattos (PV); Léo Burguês (PSDB); Pablito (PSDB); Preto (Dem); Ronaldo Gontijo (PPS); Sérgio Fernando Pinho Tavares (PV); Silvinho Rezende (PT); e Wellington Magalhães (PTN) são alguns deles.





Já em 2008, a manutenção de parlamentares para a próxima legislatura saltou para 24, sendo a maior dos quatro pleitos analisados. Em 2021, destaca-se a ausência de algumas figuras 'carimbadas' da Câmara, como Arnaldo Godoy (PT), que já foi vereador por sete mandatos e Jair Di Gregório (PSD), que ocupou uma cadeira por três legislaturas.