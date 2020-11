Eleições 2020: Elvis Presley vence disputa em Capim Branco

Elvis Presley (E) terá como vice-prefeito o administrador Romar Gonçalves, do PSD (foto: Facebook/Divulgação)

Capim Branco, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem quase 8 mil eleitores e terá um prefeito super star, pelo menos no nome. Elvis Presley, do Avante, irá governar a cidade nos próximos quatro anos. E não se trata do Rei do Rock.





Presley teve 2.347 votos (38,43%) e venceu o atual prefeito e candidato à reeleição, Elmo de Mozart, que conseguiu 1.939 votos (31,75%). O novo chefe do Executivo de Capim Branco foi vereador por duas vezes e, desde pequeno, conta em suas redes sociais que ouvia dos outros que um dia chegaria à prefeitura. Chegou.





“Nos últimos dias tenho me lembrado muito dos tempos de escola, onde desde criança eu já ouvia: ‘Elvis, um dia você vai ser prefeito de Capim Branco’”. Com muita simplicidade, Elvis Presley garante que na política é mais importante ouvir do que falar. “Saber ouvir é fundamental para construirmos boas relações”.





Na corrida para a Prefeitura de Capim Branco, Dr. Fabiano, do Republicanos ficou em terceiro lugar, com 1.599 votos (26,18%), e Monica Marques, do PSB, em quarto, com 223 votos (3,65%).





A abstenção em Capim Branco chegou a 16,8% do eleitorado. Quase 5% dos eleitores anularam o voto e 2,83% votaram em branco.





Legislativo balanceado

Elvis Presley terá que ter jogo de cintura, igual seu homônimo famoso, para aprovar os projetos na Câmara. Isso porque dos nove vereadores eleitos, apenas quatro pertencem à coligação que o ajudou a ser eleito.





O Avante, seu partido, conseguiu duas vagas no Legislativo, com Wandinho Boa Vista, que recebeu 218 votos, e Adriana da Saúde, que teve 177 votos. O PSD elegeu Melão, com 158 votos. E o PSD emplacou Lú da Ambulância, o vereador mais votado da cidade, com 360 votos.





Já o MDB, sigla do então prefeito, fez apenas um parlamentar: Edmar, que conquistou 196 votos. O Patriota, que também apoia Elmo de Mozart, elegeu Ronaldo de Carmo, com 201 votos.





O Republicanos, ao lado do Avante, foi o partido que mais tem cadeiras na Câmara. No próximo ano terá Johninho da Zumba, que recebeu 198 votos, e PH, que teve 141 votos, como seus representantes. E o PSB compõe o quadro legislativo do próximo mandato, com Juninho de Betinho, que conquistou 194 votos.