Eleições 2020: Oito vereadores de Ribeirão das Neves se reelegeram

Seis novos vereadores irão compor o Legislativo a partir do próximo ano ao lado de oito reeleitos (foto: Google Street View/Reprodução)

Em Ribeirão das Neves, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a eleições foi definida em primeiro turno e o prefeito reeleito Junynho Martins (DEM) terá a maioria dos vereadores ligados à sua base aliada.





Na Câmara, oito dos 14 parlamentares conseguiram se reeleger. Os cinco primeiros colocados já ocupam uma cadeira no Legislativo. Marcelo de Jesus (PSD) foi o mais votado na cidade, com 3.221 votos. O segundo colocado foi Weberson Diretor (DEM), com 3.006 votos; seguido por Ramon Raimundo (Republicanos), 2.754 votos; Leo de Areias (PL), com 2.443 votos; e Pastor Edson (Cidadania), com 2.292 votos.





Também conseguiram se reeleger Messias Veríssimo (PT), que recebeu 2.175 votos; Mazinho da Quadra (MDB), com 1.969 votos; e Pastor Dario (DEM), com 1.853 votos





O primeiro estreante a aparecer na lista é Celso Araújo, do Republicanos, que conseguiu 2.261 votos. Renato Diretor, do PDT, é outro novato que chega ao Legislativo. Ele recebeu 2.178 votos. Em seguida vêm Samuel Campos (MDB), que teve 1.794 votos; Diney Duarte (PP), com 1.739 votos; Professor Valter Bento (PODE), com 1.520 votos; e Claudinho de Neves, do Solidariedade, que recebeu 1.100 votos.





No próximo mandato, o Legislativo nevense não terá participação feminina. A única vereadora que a Câmara possui atualmente, Neuza do Depósito (Cidadania), conseguiu 1.587 votos, quantitativo insuficiente para se reeleger. No entanto, ela será a primeira suplente do Pastor Edson.





Três partidos terão maioria no Legislativo a partir de 2021: DEM, Republicanos e MDB elegeram dois vereadores cada. Já PSD, PL, Cidadania, PDT, PT, PP, PODE e Solidariedade terão um representante cada.





Levando-se em consideração a coligação que reelegeu o prefeito Junynho Martins – DEM, PL, PP, PMB, PSC, Cidadania, MDB e PSD –, a bancada governista deverá ser composta por oito vereadores, maioria simples suficiente para aprovar a maioria dos projetos.