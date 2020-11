Eleições 2020: dos 21 vereadores de Uberaba, 14 serão novatos

A nova Câmara de Uberaba passará a ter 21 vagas, 14 delas ocupadas por novatos (foto: Jairo Chagas/Divulgação)

Dos 21 vereadores que os uberabenses escolheram para o novo legislativo da cidade, 14 deles ocuparão o cargo pela primeira vez. Outra novidade também é o aumento do número de mulheres, passando de uma (Denise Supra (Patriota)) para quatro - Lu Fachinelli (PSL), a 2ª mais votada; Rochelle (PP), a 4ª mais votada; Alessandra do Abrigo dos Anjos (Pode), a 7ª mais votada, e novamente Denise Supra, a 15ª mais votada.





Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TER), em Uberaba, dos atuais 14 vereadores, apenas 6 se reelegeram, sendo que dois dos atuais vereadores (Mariscal e Kaká) abandonaram a disputa ao legislativo para concorrerem à prefeitura da cidade. Eles ficaram em 4º lugar com 11,76% dos votos. China (PMN), o 18º mais votado, não é considerado novidade, já que já foi vereador em antigas legislaturas.



Em Uberaba, 505 pessoas apresentaram registro da candidatura a vereador. Segundo informações do TER, durante a pré-campanha e a campanha eleitoral no município, alguns candidatos renunciaram, enquanto outros tiveram o registro indeferido. Desta forma, 474 candidatos foram considerados deferidos.

De acordo com a Justiça Eleitoral, além da novidade no número de cadeiras, houve outra mudança significativa, o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais; medida válida para todo o Brasil.



A alteração, determinada pela Emenda Constitucional nº 97, de outubro de 2017, foi aplicada a partir das eleições de 2020. Com a mudança, para concorrer às vagas nas câmaras municipais, cada agremiação teve que lançar candidatos próprios, o que aumentou o número de postulantes. No caso de Uberaba, sete a mais que as últimas eleições para o legislativo, quando eram 14 vagas.





Confira os candidatos eleitos para nova Câmara Municipal de Uberaba:





1. Celso Neto (PP) - 3.486 votos

2. Lu Fachinelli (PSL) - 2.840 votos

3. Ismar Marão (PSD) - 2.756 votos (reeleito)

4. Rochelle (PP) - 2.710 votos

5. Jamal (MDB) - 2.650 votos

6. Cabo Diego Fabiano (PP) - 2.422 votos

7. Alessandra do Abrigo dos Anjos (Pode) - 2.224 votos

8. Almir Silva (DEM) - 2.070 votos – (reeleito)

9. Varciel Cabeleireiro (PP) - 2.017 votos

10. Elias Divino (Pode) - 1.840 votos – (reeleito)

11. Fernando Mendes (MDB) - 1.743 votos – (reeleito)

12. Tulio Micheli Boca no Trombone (PSL) - 1.675 votos

13. Samuel Pereira (MDB) - 1.623 votos – (reeleito)

14. Anderson Dois Irmãos (PSD) - 1.556 votos

15. Denise Supra (Patriota) - 1.546 – (reeleita)

16. Caio Godoi (Solidariedade) - 1.294 votos

17. Professor Wander (PSC) - 1.245 votos

18. China (PMN) - 1.213 votos (já foi vereador)

19. Luizinho Kanecão (PDT) - 944 votos

20. Baltazar da Farmácia (DEM) - 921 votos

21. Pastor Eloísio Santos (PTB) - 822 votos