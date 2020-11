Eleições 2020: Avante cresce 834% em número de prefeituras em Minas

Deputado federal Luís Tibé, presidente nacional do Avante (foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Câmara de Notícias)

conseguiu um expressivo crescimento em número de candidatos eleitos pelo partido emnas eleições municipais deste ano. A legenda saltou de seis prefeitos eleitos no estado em 2016 para 50 no pleito deste ano, arrebatando prefeituras de polos regionais do interior, como

Nacionalmente, o partido teve um crescimento de 420% no número de prefeituras conquistadas nesse domingo (15), atingindo um total de 78 prefeitos eleitos pelo país.

Em, o Avante fez parte da coligação de Alexandre(PSD), reeleito com 63,36% dos votos, e elegeu três vereadores:

Para Eduardo Serrano, coordenador estratégico do Avante em Minas, a explicação para o desempenho do partido no estado é resultado de uma convergência de fatores. Ele ressalta que a legenda buscou a filiação de candidatos competitivos e comprometidos com a formação política oferecida pela universidade corporativa.

Serrano também destaca que o Avante, única legenda com sede nacional no estado, tem construído uma forte identidade com os mineiros, reforçada pela popularidade que membros do partido, como o deputado federal André Janones, apresentam entre o eleitorado nas redes sociais.

O Avante foi fundado em 1989 por dissidentes do PTB. Originalmente Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), a legenda alterou seu nome em 2017. O presidente nacional da legenda é o deputado federal Luís Tibé.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz