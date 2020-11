Alexandre de Moraes é diagnosticado com COVID-19 e vai trabalhar de casa

(foto: Agência Brasil )

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para COVID-19 nesta terça, 10. Em nota, a assessoria da Corte informa que Moraes está assintomático e sob os cuidados do infectologista David Uip. "Durante o período de isolamento em sua residência, em São Paulo, ele manterá as atividades profissionais normalmente", completou o tribunal.



Na última quinta, 5, Alexandre de Moraes esteve presente na posse do ministro Kassio Nunes Marques, no qual acompanhou o colega segundo a liturgia da cerimônia em que o novato é acompanhado pelo integrante mais antigo e mais recente do Supremo. O ministro Gilmar Mendes esteve ao lado de Nunes Marques e Moraes pois o decano, Marco Aurélio Mello, optou por não comparecer por fazer parte do grupo de risco de COVID-19.



A cerimônia contou com apenas sete ministros do tribunal, por medida de prevenção, depois que várias autoridades presentes na posse de Fux, em setembro, contraíram o coronavírus, incluindo o próprio presidente da Corte e a ministra Cármen Lúcia. No mês passado, Dias Toffoli testou positivo para COVID e apresentou sintomas leves.



A posse de Kassio Nunes Marques também contou com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.



LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DIVULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



O Ministro Alexandre de Moraes informa que testou positivo para COVID-19. Está assintomático e sob os cuidados do infectologista Davi Uip. Durante o período de isolamento em sua residência, em São Paulo, ele manterá as atividades profissionais normalmente.

