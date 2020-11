Em São Paulo, candidata à Prefeitura de BH adota campanha 'home office'

Marília Domingues representa o Partido da Causa Operária na disputa em BH. (foto: Amigos do PCO/Facebook/Reprodução)

Faltam 14 dias para a eleição municipal, mas a candidata do Partido da Causa Operária (PCO) à Prefeitura de, Marília Domingues, está em São Paulo., ela integra um dos grupos de risco para o novo coronavírus e, desde o começo da pandemia, está no estado vizinho.Mesmo com a caça aos votos a todo vapor, a estudante, de 25 anos, optou por permanecer em solo paulistano. Ao, Marília explicou que utiliza as ferramentas virtuais para tentar diminuir os impactos de sua ausência física em BH.“Como a gente está em meio à pandemia, evitamos ficar saindo de casa e faz, mesmo, a campanha pela internet. Tenho feito lives, vídeochamadas e ligações. Se eu fosse me deslocar para Belo Horizonte, ainda assim não poderia sair às ruas”, afirmou, dizendo ter, em São Paulo, “melhores condições de tratamento” para sua comorbidade.Em setembro, o EM produziu reportagem em que os candidatos comentavam seus planos para uma campanha em meio à COVID-19 . Embora tenha ressaltado a diminuição de atos presenciais, Marília projetou atividades como panfletagens nas proximidades de fábricas.A ideia, segundo ela, tem sido seguida por militantes do PCO em Belo Horizonte.“A gente sempre considera que o melhor é estar no corpo a corpo, falar com as pessoas olhando nos olhos. Mas, realmente, é uma questão de força maior, de saúde. Então, temos que respeitar”, explicou.

Ao contrário do que aconteceu com representantes do PCO em anos anteriores, o registro da candidatura de Marília foi aprovado pela Justiça Eleitoral. Ela está, portanto, apta a aparecer nas urnas. Em 2018, ela concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados.





“Temporada” em BH está nos planos

Marília e o partido organizam a vinda da candidata para Belo Horizonte. Ela planeja passar ao menos a reta final da campanha na cidade. No próximo dia XX, ela será sabatinada presencialmente por jornalistas dos Diários Associados. A postulante ao Executivo municipal garantiu esforços para comparecer.



O PCO tem chapa “puro-sangue” para a disputa na capital mineira. O vice-candidato é Silvanio Vilaça.

A sigla nasceu quando a corrente responsável por sua fundação foi expulsa do PT. Legamente, o PCO existe desde 1995.

Segundo a mais recente pesquisa do Ibope, Marília Domingues tem menos de 1% das intenções de voto.





Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial