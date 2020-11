Com sertanejos, festa de secretário de Bolsonaro terá 12 horas de duração, diz site

Wajngarten integra a equipe governamental de Jair Bolsonaro. (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Wajngarten já reagiu a assalto

de 45 anos do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio, terá 12 horas de duração. A festa na casa dele, em Maresias, no litoral paulista, ocorre neste domingo. Entre as atrações, estão a dupla sertaneja formada pelos cantores Henrique e Diego.O presidente Jair(sem partido) integra a lista de convidados, que tem outros nomes da cena política nacional. Os detalhes do convescote foram revelados pelo siteSegundo o site, a festa na casa de praia de Wajngarten levou, até Maresias, diversos profissionais que dão expediente na Secretaria de Comunicação. O “peso” dos convidados gerou a montagem de um forte esquema de segurança.Em agosto, o palaciano reagiu a um assalto em São Paulo . Armado, ele chegou a perseguir o bandido, que o abordou em frente ao prédio em que mora.Wajngarten estava com os pais em frente ao edifício quando um homem exigiu seus pertences pessoais. A informação foi dada pela Folha de S. Paulo. A cena ocorreu nos Jardins, bairro nobre da capital paulista.Ele, contudo, surpreendeu o assaltante e sacou um revólver. O homem correu, mas Wajngarten esteve em seu encalço por três quarteirões.A “corrida” acabou quando o ladrão foi interceptado e derrubado por um popular. Wajngarten rendeu o homem, que foi detido pela Polícia Militar minutos depois.