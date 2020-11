Infectado pelo coronavírus, Fabiano Cazeca é encaminhado para hospital em BH

Cazeca testou positivo para COVID-19 na última sexta (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte, Fabiano Cazeca (Pros) voltou a um hospital da capital mineira neste domingo. O político e empresário, de 65 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus na sexta-feira (30) e se recuperava em casa. Ele é observado por profissionais de saúde. Candidato à(Pros) voltou a um hospital da capital mineira neste domingo. O político e empresário, de 65 anos, foi diagnosticado com ona sexta-feira (30) e se recuperava em casa. Ele é observado por profissionais de saúde.









Com a detecção da doença, Cazeca suspendeu as atividades de campanha nas ruas.



“Por enquanto, todas as atividades de campanha que contariam com a presença de Fabiano estão canceladas. O foco da campanha neste momento será centralizado nas redes sociais”, diz um comunicado emitido nesse sábado pela equipe de Cazeca.