Eleições 2020: partidos fazem campanha na Feira da Afonso Pena, em BH

Cabos eleitorais foram à Feira Hippie fazer campanha (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

A duas semanas do primeiro turno das eleições municipais, cabos eleitorais de diferentes partidos foram para a Feira de Arte, Artesanato e Produtores de Variedades, conhecida como Feira Hippie, no Centro de BH, neste domingo (1º), para o tradicional corpo-a-corpo – mesmo ainda sob a sombra da COVID-19.

LEIA MAIS 10:47 - 01/11/2020 Temperaturas amenas durante o feriado e na próxima semana

08:59 - 01/11/2020 Homem morre atropelado no Anel Rodoviário durante a madrugada

04:00 - 01/11/2020 Rompimento de barragem em Mariana completa cinco anos de pesadelos



Mesmo com o dia nublado, muita gente foi às compras. A pandemia do novo coronovírus ainda não acabou, mas o local recebeu dezenas de clientes. E os cabos eleitorais ajudaram a aumentar a circulação de pessoas no local. Em nova configuração de layout, com maior espaçamento entre os corredores, a feira recebeu o maior público, desde a retomada das atividades em setembro.Mesmo com o dia nublado, muita gente foi às compras. A pandemia do novoainda não acabou, mas o local recebeu dezenas de clientes. E os cabos eleitorais ajudaram a aumentar a circulação de pessoas no local.

panfletos. Embora haja protocolos sanitários que orientem em relação ao manuseio de produtos no local, foi feita a entrega do material de campanha.



#Eleicoes2020 Sem agressões, diferentes partidos fazem campanha democrática na Feira da Afonso Pena, em BH

https://t.co/HQ69BMswMq pic.twitter.com/lzfinBeodo — Estado de Minas (@em_com) November 1, 2020



O candidato a vereador José Antônio (Republicanos) foi ele mesmo ao local para encontrar o eleitorado e destacou a convivência pacífica entre cabos eleitorais de diferentes matizes ideológicas.

Protolocos sanitários Cartazes de vários partidos políticos de ambos os lados se misturaram aos clientes. Os cabos eleitorais também entregaram. Embora haja protocolos sanitários que orientem em relação ao manuseio de produtos no local, foi feita a entrega do material de campanha.

Depois de seis meses sem funcionar em função das medidas de isolamento social determinadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, a Feira Hippie foi retomada em 27 de setembro com nova forma de disposição das barracas.

O perímetro foi ampliado do trecho compreendido entre a Praça Sete, no quarteirão entre a Rua Carijós e Rua Rio de Janeiro, até a Rua dos Guajajaras, no Palácio das Artes.