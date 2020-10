Engler quer escolas cívico-militares, propõe retorno às aulas e promete combater 'ideologia de gênero'

Segundo Engler, a capital mineira não aderiu às escolas cívico-militares propostas pelo Ministério da Educação (MEC) por 'motivos ideológicos' (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Estado de Minas, o deputado estadual revelou seus planos para a educação municipal — cujas instituições estão fechadas desde meados de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PRTB) tem a ideia de transportar, à realidade local, o projeto de escolas cívico-militares encabeçado pelo governo federal. Em entrevista ao, o deputado estadual revelou seus planos para a educação municipal — cujas instituições estão fechadas desde meados de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus.





Segundo Engler, a capital mineira não aderiu às escolas cívico-militares propostas pelo Ministério da Educação (MEC) por “motivos ideológicos” do prefeito Alexandre Kalil, chamado de “pessoa de esquerda” por ele.









Engler diz ser favorável à retomada das atividades presenciais nos colégios municipais e particulares, mas quer modelos de ensino remoto disponíveis. “Precisamos implementar o sistema misto: voltamos com as aulas presenciais, mas oferecemos o ensino remoto para pais e alunos que não se sentirem seguros. A educação municipal está completamente parada em Belo Horizonte”, protestou.





Questionado pela reportagem sobre possíveis dificuldades que jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem ter para frequentar aulas virtuais, afirmou estar disposto a buscar soluções para o problema junto à iniciativa privada.





“Teríamos que ver a situação de cada família, aqueles que têm — ou não — condição de receber o ensino em casa. Muitos em situação vulnerável podem estar querendo voltar ao ensino presencial. Pretendemos buscar parcerias com o setor privado para criar um meio de a educação chegar à casa das pessoas. Parar a educação não pode ser a solução. Os alunos da rede municipal ficam atrasados em relação ao resto, o que certamente vai causar um prejuízo muito grande”, observou.

‘Ideologia de gênero’

Enquanto falava sobre educação, Engler citou uma suposta “ideologia de gênero” ministrada nas escolas. O conceito, segundo ele, corresponde ao ensino “de que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher e que gênero é uma coisa fluida”.





“A educação sexual tem que ser ensinada dentro do contexto da biologia, para os alunos que já têm idade apropriada para entender o sistema reprodutor. (Para) ficar ensinando conteúdo sexualmente explícito, ideologia de gênero e sexualidade, além de ideologia LGBT nas escolas, não acho que há espaço”.











Assim como seu “padrinho” político, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado protestou contra o que chamou de “kit gay” pensado durante o tempo do PT no Palácio do Planalto. O material, pensado para combater homofobia em instituições de ensino, nunca chegou a ser distribuído.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.