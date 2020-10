Bruno Engler quer comércio de BH sem horários reduzidos e mira aliviar tributos cobrados a pequenos

O parlamentar estadual aventou, ainda, a possibilidade de diminuir impostos pagos por pequenos empreendedores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.) Engler (PRTB) propõe dar fim aos horários impostos pela flexibilização ocorrida após o fechamento dos estabelecimentos comerciais. O postulante quer que as lojas possam funcionar normalmente, como ocorria antes da pandemia do novo coronavírus. Candidato a prefeito de Belo Horizonte, Bruno(PRTB) propõe dar fim aos horários impostos pela flexibilização ocorrida após o fechamento dos estabelecimentos comerciais. O postulante quer que as lojas possam funcionar normalmente, como ocorria antes da pandemia do novo









BH já avançou consideravelmente no que tange às restrições ocasionadas pela COVID-19. Atualmente, atividades comerciais podem funcionar entre 10h 19h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, as portas podem ficar abertas das 9h às 18h. Shoppings têm horário diferenciado: de 12h às 21h

Arrochos e descontos são cogitados

parlamentar estadual aventou, ainda, a possibilidade de diminuir impostos pagos por pequenos empreendedores. Na última sexta-feira, Rodrigo Paiva, representante do Novo na disputa, mencionou o desejo de diminuir, gradativamente, o valor cobrado pelo Imposto Sobre Serviços (ISS)





“Vamos trazer para perto os micro e pequenos empresários de Belo Horizonte, sentando para dialogar e buscar soluções para o enfrentamento desta crise, através da renegociação de impostos municipais, da desburocratização, muito necessária em nosso município, ou do perdão de multas aplicadas durante a pandemia”, assegurou Engler.





O bolsonarista demonstrou, ainda, a pretensão de dialogar com empresários que encerraram suas atividades em virtude dos impactos financeiros da pandemia. A ideia é saber se parte deles tem condições de retomar os trabalhos — ainda que com algum auxílio estatal.

‘Lockdown não demonstrou melhora’

Sem utilizar dados para comprovar a afirmação, Engler garantiu que o isolamento total — o chamado lockdown — não trouxe melhora aos índices que retratam os momentos da pandemia. Como exemplos opostos, ele citou Argentina e Suécia.





“O lockdown não demonstrou melhora no cenário da pandemia. Muito se elogiou a Argentina, que no início fechou completamente as portas, e agora vemos a subida galopante das contaminações. Enquanto isso, a Suécia, muito criticada, no início da pandemia, por não fechar, agora está com índices epidemiológicos controlados e caindo”, pontuou.





Assim como o presidente da República, Bruno Engler é ferrenho defensor do protocolo encabeçado pela hidroxicloroquina para tratar casos em que a doença está em seus níveis iniciais.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.