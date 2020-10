'Atrapalha o trânsito e gera insegurança', diz Bruno Engler sobre ausência de cobradores em ônibus de BH

O candidato Bruno Engler foi entrevistado pelos jornalistas Bertha Maakaroun e Guilherme Peixoto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )

Para Bruno Engler (PRTB), a ausência dos cobradores durante parte das viagens feitas pelos ônibus coletivos de Belo Horizonte fez piorar a qualidade do transporte público. Candidato à Prefeitura da cidade, o deputado estadual pretende, se eleito, conversar com as concessionárias do setor para discutir a contratação de auxiliares de bordo.

"A falta do cobrador atrapalha o trânsito e gera insegurança. O motorista, antes de arrancar com o ônibus, precisa trocar o dinheiro dos passageiros. Isso atrasa o trânsito de BH. E, muitas vezes, o motorista, para deixar logo as pessoas em casa, acaba arrancando o ônibus enquanto troca o dinheiro. Isso gera um risco. Não é algo que faz parte da função do motorista", disse, nesta terça-feira, em entrevista ao Jornal da Alterosa, veiculado pela afiliada do SBT.





Engler criticou, ainda a redução do quadro de horários dos coletivos ante a pandemia do novo coronavírus. A medida, segundo ele, potencializou filas e aglomerações — o que deve ser evitado em tempos de COVID-19. O postulante criticou a medida, tomada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD).





"A primeira coisa que o prefeito Kalil fez quando iniciou a pandemia foi permitir a redução das linhas de ônibus, o que gerou verdadeiras aglomerações dentro dos coletivos de Belo Horizonte, e não reflete aquele discurso de preocupação com a pandemia. Vamos exigir a volta das linhas de ônibus em sua integralidade, para que o trabalhador possa, de fato, pegar seu ônibus de maneira normal, sem as longas esperas e as grandes aglomerações que têm sido enfrentadas, afirmou.





As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.