Eleições 2020: Nilmário Miranda planeja complementar Bolsa Família com moeda social, válida apenas em BH

Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, foi o terceiro participante da série de entrevistas dos Diários Associados (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Dando sequência à série de entrevistas e sabatinas aos concorrentes à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020, os Diários Associados receberam nesta segunda-feira (26) o candidato Nilmário Miranda (PT).









Entre os projetos citados, Nilmário afirmou que planeja implantar um programa socioeconômico emergencial para, aproximadamente, 320 mil pessoas pobres da capital. A ideia do petista é que o Município complemente valor que essas pessoas “invisibilizadas” recebem do Bolsa Família com uma “moeda social”, válida apenas dentro dos limites de Belo Horizonte.





“A renda municipal é para atingir pouco mais de 300 mil pessoas. São as do cadastro único, mais alguns que ficaram com renda zero. Quem tiver criança de zero a seis anos, acrescenta R$50. Ninguém ficará com menos de um quarto de salário mínimo em cada família. Vamos quase dobrar o Bolsa Família per capita, com moeda social. Só vale aqui em Belo Horizonte. Não vale em Santa Luzia, nem em Nova Lima. A pessoa só pode comprar aqui. Isso visa, também, recuperar as atividades econômicas locais”, projetou.

O candidato defende, também, o incentivo à economia criativa da capital, por meio da realização de festivais, eventos culturais e do carnaval. Além disso, ele tem a intenção de criar uma moeda social local para fomentar pequenas empresas das diversas regiões da cidade.





Apesar de ser de um partido de oposição aos que atualmente ocupam os governos estadual e federal, Nilmário afirmou que pretende manter uma relação democrática com o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “A oposição deve ser feita por meu partido da Assembleia e na Câmara. O prefeito deve governar para todos e manter uma relação republicana com governador e presidente”, declarou Nilmário.





Além das sabatinas com jornalistas do EM, os candidatos participam de entrevistas ao vivo no Jornal da Alterosa, que vai ao ar às 19h15. A série de programas vai até o dia 12 de novembro.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com participação dos representantes dos políticos. De acordo com os protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus, cada entrevistado poderá ser acompanhado de, no máximo, quatro assessores. Todos deverão usar máscaras. Apenas o candidato, no estúdio, poderá permanecer sem a proteção facial. A distância entre entrevistado e jornalistas será de três metros.

A série foi aberta na última quinta-feira, com a entrevista do candidato Fabiano Cazeca (PROS). Na sexta, foi a vez de Rodrigo Paiva (Novo).