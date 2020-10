'Um foda-se para parte da população que não acha a parada LGBT um evento bacana', diz Engler sobre fala de Kalil em ato

O parlamentar, no entanto, não cogita repassar recursos à Parada (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Engler é contrário à utilização de dinheiro público para bancar a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Em entrevista ao Estado de Minas, ele criticou a postura do atual chefe do Executivo municipal, Alexandre Kalil (PSD), que, na edição do ano passado, orientou os presentes a darem um “foda-se” aos preconceituosos. Alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e representante do PRTB na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Brunoé contrário à utilização de dinheiro público para bancar a Parada do Orgulho. Em entrevista ao Estado de Minas, ele criticou a postura do atual chefe do Executivo municipal, Alexandre(PSD), que, na edição do ano passado, orientou os presentes a darem um “foda-se” aos preconceituosos.





“É uma pessoa que se coloca contra os valores conservadores, vai a uma parada LGBT — e tem todo o direito de ir — e fala que aquilo é lindo e maravilhoso, além de falar um palavrão para quem é contra. Foi um ‘foda-se’ para boa parte da população de BH, que não acha que a parada de LGBT é um evento bacana. Tem o direito de ocorrer, mas você não pode dizer um palavrão para boa parte da população belo-horizontina”, afirmou Engler.









O parlamentar, no entanto, não cogita repassar recursos à Parada. “Eu, ao contrário do prefeito, não estou virando para as pessoas, falando um palavrão e desmerecendo-as”, sustentou o candidato, que disse ver Kalil como um representante das esquerdas.

Carnaval deve ser bancado por dinheiro privado

Bruno Engler defende, ainda, que a Prefeitura de Belo Horizonte deixe, gradativamente, de ser responsável pela subvenção que banca parte dos custos do carnaval de rua da cidade. A ideia do filiado ao PRTB é transferir a responsabilidade à iniciativa privada.





“A prefeitura não pode impedir a festa de funcionar; pelo contrário: deve dar estrutura. Mas acho que o carnaval de BH está num ponto em que pode ser financiado por empresas privadas, com parcerias de naming-rights, como já começamos a observar, ou outros tipos de parcerias. Não precisamos de grande investimento público, mas a prefeitura tem que dar estrutura, como segurança e banheiros químicos”, propôs.





“Precisamos ir diminuindo a verba do carnaval e passando o investimento à esfera privada, para que o dinheiro público possa ser melhor aplicado, em serviços que duram o ano inteiro”, justificou.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.