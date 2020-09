Comissões temáticas da ALMG voltam a se reunir a partir de segunda-feira

Comissões da Assembleia voltarão a se reunir a partir da próxima semana (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)

Comissões e colegiados

Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai retomar, gradativamente, as reuniõesde suastemáticas. A decisão foi acertada entre a Mesa Diretora do Parlamento, presidido por Agostinho Patrus (PV), e o colegiado formado pelos presidentes dos comitês.Os encontros, que poderão contar com participações remotas de, voltam a ocorrer a partir de segunda-feira (21). Poderão ser feitos, no máximo, dois eventos pela manhã e dois durante a tarde.A Assembleia manteve a proibição à entrada de visitantes. O objetivo é impedir a disseminação do novo. Homenagens, visitas a gabinetes, atendimento ao público e atividades culturais também continuam vetadas.Nessa segunda (14), ao promulgar a Emenda Constitucional que aborda parte da Reforma da Previdência estadual , Agostinho Patrus já havia sinalizado que o retorno das comissões temáticas estava condicionado a um acerto com os parlamentares.O acesso às dependências do Legislativo continua restrito a deputados estaduais, servidores, estagiários e jovens aprendizes. A utilização defacial é obrigatória. Na entrada das dependências da Assembleia, há a aferição da temperatura corporal.Atualmente, a Assembleia tem 22 comissões permanentes, divididas por áreas como Esporte, Administração Pública, Trabalho e Previdência Social, Cultura e Agropecuária. Podem ser instituídos outros tipos de comissões, como as temporárias.Há, ainda, os colegiados especiais, formados para analisar temas que alteram ado Estado — o que ocorreu, por exemplo, durante, a tramitação da reforma previdenciária.Os deputados têm, também, a prerrogativa de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito ().