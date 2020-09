Reforma de Zema: mudanças em idade mínima e tempo de contribuição entram em vigor hoje

Zema entregou a reforma ao presidente do Legislativo mineiro em meados de junho. (foto: Willian Dias/ALMG %u2014 19/6/2020)

Debates e mudanças

Previdência dos servidores públicos de Minas - Como ficou:

Idade mínima para aposentadoria

Como era: Mulheres, 55 anos; Homens, 60 anos.

Mulheres, 55 anos; Homens, 60 anos. Como o governo queria: Mulheres, 62 anos; Homens, 65 anos.

Mulheres, 62 anos; Homens, 65 anos. Como ficou: Mulheres: 62 anos (as que ainda não ingressaram no serviço público) e 60 (as que têm carreiras ativas); Homens, 65 anos.

Tempo de contribuição

Como era: Mulheres, 30 anos; Homens, 35 anos.

Mulheres, 30 anos; Homens, 35 anos. Como ficou: 25 anos, independentemente do gênero.

Transição

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta segunda-feira, a Emenda Constitucional (EC) 104/2020, que contempla parte dadesejada pelo governador Romeu(Novo). O texto mexe em questões como a idade mínima para aposentadoria e tempo de contribuição.A segunda parte da reforma, aprovada por meio de um Projeto de Lei Complementar, altera, sobretudo, as alíquotas de contribuição pagas pelos servidores . Após o envio da Emenda Constitucional ao governo, o que deve ocorrer ainda nesta segunda, o PLC já pode ser sancionado.A PEC fixa 62 anos comopara aposentadoria das mulheres. que ingressarem no serviço público após a reforma entrar em vigor. As que já têm carreira estabelecida poderão, segundo o texto, se aposentar aos 60 anos. O governo, por seu turno, desejava que a regra dos 62 anos valesse para todas.Homens precisarão trabalhar até, no mínimo, 65 anos. Nos moldes que vigoram atualmente, servidores precisam trabalhar, ao menos, até os 60 anos; mulheres, até 55. O professorado dispõe de regras específicas. Homens podem se aposentar, no mínimo aos 60. Mulheres, aos 57.permanece como queria Zema: 25 anos, independentemente do gênero. Atualmente, homens precisam atuar por 35 anos; mulheres, por 30.Durante a tramitação no Parlamento, a PEC sofreu sensível mudança: mudança: emenda da oposição retirou a criação de uma contribuição extraordinária em caso de deficit. A proposta do governo seria uma cobrança suplementar, paga por ativos e inativos, sem alíquota pré-determinada.O Palácio Tiradentes desejava, ainda, que trabalhadores ativos trabalhassem o dobro do tempo necessário atualmente para requerer a aposentadoria a partir das novas regras. O texto aprovado, contudo, reduziu esse ‘pedágio’ em 50%.A aprovação em caráter final da reforma ocorreu no último dia 4. A promulgação da Emenda Constitucional foi feita no último dia do prazo estabelecido para tal. Segundo o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), o ato foi protelado para não prejudicar servidores que estavam em vias de se aposentar.“Estendemos até o último dia para que aqueles que estavam muito próximos da aposentadoria não tivessem seu regime modificado por uma diferença de dois, três ou quatro dias”, explicou.O pacote de alterações previdenciárias chegou ao Legislativo em meados de junho. A Assembleia promoveu debates com servidores públicos para aprimorar a proposta, que sofreu diversas alterações ao longo das discussões nas comissões temáticas.“O que a Assembleia pretendeu, nesses mais de 100 dias, é que possa haver um serviço público eficiente, com o recebimento em dia por parte dos servidores públicos, o que, infelizmente não acontece há alguns anos em Minas Gerais”, comentou Patrus.Por conta de portaria federal, o governo de Minas Gerais tem até 30 de setembro para sancionar a reforma

Como o governo queria: servidores precisariam trabalhar 100% do tempo faltante para requerer a aposentadoria a partir das novas regras.

Como ficou: o pedágio foi reduzido à metade do tempo faltante.

Alíquotas de contribuição (trecho contido em projeto à parte, que necessita de sanção do governo)

Como é: Todo o funcionalismo, independentemente do vencimento, contribui com 11%

Modelo de alíquotas aprovado:

quem recebe até R$ 1.500: 11% de contribuição; de R$ 1.500,01 até R$ 2.500: 12% de contribuição; de R$ 2.500,01 até R$ 3.500: 13% de contribuição; de R$ 3.500,01 até R$ 4.500: 14% de contribuição; de R$ 4.500,01 até R$ 5.500: 15% de contribuição; de R$ 5.500,01 até R$ 6.101,06: 15,5% de contribuição; acima de R$ 6.101,06: 16% de contribuição.

