Lafayette Andrada é confirmado como candidato à Prefeitura de BH em convenção do Republicanos

Lafayette Andrada está no primeiro mandato como deputado federal (foto: Divulgação/Republicanos) Republicanos confirmou em convenção partidária remota que o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos-MG) será o candidato da legenda para o cargo de prefeito de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano. Um vice, entretanto, ainda não foi definido para compor a chapa com o parlamentar neste pleito.









Lafayette é o décimo candidato confirmado para o cargo de prefeito de BH nas eleições. Os partidos têm até quarta-feira para definir as chapas. O primeiro turno do pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será realizado em 29 do mesmo mês.





Veja, abaixo, os nomes confirmados para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte e os ainda pré-candidatos: