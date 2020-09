Kalil é oficializado pelo PSD candidato à reeleição a prefeito de BH, com ex-secretário na chapa

Atual prefeito de BH tentará a reeleição; Fuad Noman é o candidato a vice, substituindo Paulo Lamac. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito(PSD) foi confirmado, neste domingo, como candidato à reeleição em. A convenção pessedista definiu, ainda,, do mesmo partido, como postulante a vice-prefeito.Ele substitui Paulo Lamac (Rede), atualde Kalil. Ex-secretário municipal de Fazenda e presidente municipal do PSD, Fuad deixou a pasta em maio deste ano para conduzir o processo eleitoral da legenda. O economista foi, também, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas.Aos 61 anos, Kalil, chefia o Executivo municipal deste 2017. Entre 2008 e 2014, ele presidiu oA campanha será coordenada por Adalclever Lopes (MDB), ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e consultor de relações institucionais da prefeitura durante parte do ano passado.Além dos emedebistas, também há acordos fechados com PP e Rede para compor a coligação. Kalil deve ter grande leque de apoio na busca pela reeleição — a tendência é que mais partidos se somem ao grupo.

O PSL, partido do líder do governo no Parlamento, Léo Burguês, não fará parte da composição. A sigla irá apoiar João Vítor Xavier, pré-candidato pelo Cidadania.



O prefeito fez menção, sobretudo, às chuvas que assolaram a capital no início do ano e à pandemia do novo coronavírus.



“Quis proteger a nossa população. Quis fazer dela uma população com menos mortes, com uma cidade reconstruída. Foi uma coisa pavorosa. Quem estava aqui, viu. Coincidentemente, o maior desastre foi na porta da minha casa”, afirmou.

'Tapas e beijos'

Durante o evento, Kalil disse que a relação com Paulo Lamac foi marcada por “tapas e beijos”, mas enalteceu o atual vice-prefeito.Lamac, por sua vez, elogiou o companheiro de chapa de Kalil. “Por termos visão de município e estado, seguimos a direção apontada pelo prefeito Alexandre Kalil”, garantiu.

PSD tem a maior bancada da CMBH

Veja, abaixo, o cenário eleitoral em BH:

Candidatos confirmados:

Pré-candidatos:

O partido de Kalil é detentor do maior número de integrantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com 13 dos 41 vereadores. No mês passado, oAs siglas têm até o próximo dia 16 para oficializar os nomes que pretendem disputar a eleição. O primeiro turno está agendado para 15 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno ocorrerá duas semanas depois, no dia 29 do mesmo mês.Alexandre Kalil (PSD)Áurea Carolina (Psol)Fabiano Cazeca (Pros)Igor Timo (Podemos)Marcelo Souza e Silva (Patriota)Nilmário Miranda (PT)Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)Rodrigo Paiva (Novo)Wanderson Rocha (PSTU)Cabo Washington Xavier (PMB)Fernando Borja (Avante)Júlio Delgado (PSB)Luisa Barreto (PSDB)Wadson Ribeiro (PCdoB)