Igor Timo e Wanderson Rocha confirmados na disputa pela Prefeitura de BH

Igor Timo (em primeiro plano), deputado federal, representará o Podemos na corrida pela PBH. (foto: Sarah Torres/ALMG)

PSTU aposta em professor

O mestre em Sociologia Wanderson Rocha levará as ideias defendidas pelo PSTU. (foto: Sarah Torres/ALMG)

Kalil se lança neste domingo

Veja, abaixo, o cenário eleitoral em BH:

Candidatos confirmados:

Pré-candidatos:

O sábado (12) marcou a oficialização de mais dois candidatos ade. O deputado federal(Podemos) e o professor(PSTU) foram confirmados na disputa pelo Executivo municipal durante as convenções promovidas por seus partidos.Timo, de 38 anos, está no Congresso Nacional desde 2019. Empresário, ele preside o Podemos em Minas Gerais. O candidato fez menção ao ex-presidente, também nascido no Vale do Jequitinhonha.“Vamos levar uma alternativa ao povo belo-horizontino. Uma alternativa de quem vai, de fato, se preocupar com a nossa gente. Vemos que, em plena pandemia, vários comerciantes fecharam seus negócios, deixando vários pais e mães de famílias desempregados, perdendo, justamente, a coisa que traz mais dignidade ao ser humano: a condição da automanutenção”, pontuou.O partido tem, em seus quadros, a presidente da Câmara Municipal da capital mineira, a vereadora Nely Aquino.Oficializado pelo PSTU, o professor da rede municipal de ensino e sindicalista Wanderson Rocha, 46, crê nos conselhos populares como forma de gerir a cidade e representar os anseios populares. Ele é mestre empela Universidade de Coimbra, em Portugal.“As diversas lutas que acontecem no país e na cidade foram representadas nessa convenção. A luta por moradia, a greve dos Correios, a luta por uma educação e saúde públicas, gratuitas e de qualidade, a luta contra o machismo, racismo e LGBTfobia, além da necessidade de mudança na Prefeitura e de um novo modelo de sociedade. Uma sociedade socialista, governada por quem de fato produz a riqueza de nossa cidade: a classe operária e trabalhadora”, pontuou.A candidata a vice é Firminia Rodrigues., representante do partido em diversas eleições à prefeitura da capital, tentará vaga na Câmara Municipal.O prefeito(PSD) deve ser confirmado neste domingo como postulante à reeleição. Como mostrou ona semana passada, o ex-secretário municipal de Fazenda, Fuad Noman, aceitou o convite do chefe do Executivo para compor a chapa . A oficialização da dupla depende, agora, do aval dos pessedistas. A convenção da legenda ocorre às 10h.As siglas têm até o próximo dia 16 para oficializar os nomes que pretendem disputar a eleição. O primeiro turno está agendado para 15 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno ocorrerá duas semanas depois, no dia 29 do mesmo mês.Áurea Carolina (Psol)Fabiano Cazeca (Pros)Igor Timo (Podemos)Marcelo Souza e Silva (Patriota)Nilmário Miranda (PT)Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)Rodrigo Paiva (Novo)Wanderson Rocha (PSTU)Alexandre Kalil (PSD)Cabo Washington Xavier (PMB)Fernando Borja (Avante)João Vítor Xaiver (Cidadania)Júlio Delgado (PSB)Lafayette Andrada (Republicanos)Luisa Barreto (PSDB)Wadson Ribeiro (PCdoB)