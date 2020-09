Kalil rebate Pacheco sobre verbas da PBH: 'Gostaria de perguntar se achamos baú de dinheiro'

"Gostaria de perguntar ao colega do senador se achamos um baú de dinheiro lá dentro ou se choveu moeda", indagou o prefeito. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

DEM apoiará João Vítor Xavier

(PSD) criticou, indiretamente, o senador mineiro(DEM). Neste domingo, durante a convenção que oficializou sua participação na eleição municipal deste ano, Kalil mencionou, de forma indireta, a declaração de Pacheco ao Estado de Minas sobre a prefeitura da capital mineira “ter muitos recursos” e, que por isso, a cidade poderia estar em situação avançada no que tange à infraestrutura.“Outro dia, curiosamente, escutei um colega do senadordizendo que tínhamos uma prefeitura ‘muito rica’. Gostaria de perguntar ao colega do senador se achamos um baú de dinheiro lá dentro ou se choveu moeda. O que fizemos na prefeitura de Belo Horizonte é uma lição para ser feita em várias prefeituras”, disparou Kalil.Pacheco compõe a bancada mineira no Senado Federal ao lado de dois parlamentares do PSD: Antonio Anastasia e Carlos Viana.Em entrevista publicada na última segunda-feira (7), o presidente estadual do DEM avaliou a gestão feita por Kalil.“O governo do prefeito Kalil se vale de uma prefeitura que tradicionalmente tem muitos recursos. A cidade é rica e, por isso, acho que podíamos estar numa situação melhor, com mais obras de infraestrutura, nas áreas menos favorecidas, melhor atendimento na saúde, mais limpa e com menos pessoas em situação de rua. E fundamental: o diálogo precisa ser ampliado. Não se governa uma cidade sozinho. A sociedade precisa ser ouvida para superarmos os inúmeros desafios”, afirmou.De acordo com o agora candidato à reeleição, a administração municipal fez cortes para dar fôlego aos cofres públicos.“Se temos uma prefeitura, hoje, em condições razoáveis, é porque houve cortes e cuidado com o dinheiro público”, acrescentou, mencionando integrantes de sua equipe, como seu companheiro de chapa, Fuad Noman.O Democratas deve oficializar, nesta segunda (14), adesão ao deputado estadual e radialista(Cidadania). A tendência, inclusive, é que a sigla indique o vice-candidato.